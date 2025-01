Ile włożyć do koperty na kolędę? Sprawa od lat wzbudza kontrowersje

Datek dla duchownego jest dobrowolny. Nie ma obowiązku dawać pieniędzy ani tym bardziej konkretnej, z góry założonej kwoty. Wierni wychodzą jednak z założenia, że skoro ksiądz przychodzi po kolędzie, to należy wręczyć mu kopertę. Ile średnio daje się pieniędzy w czasie wizyty duszpasterskiej?

Temat "kopert" powraca każdego roku, po Świętach Bożego Narodzenia nadchodzi czas wizyt duszpasterskich. Kościół powoli odchodzi od tradycyjnego chodzenia po domach, w wielu parafiach trzeba wyrazić chęć przyjęcia księdza.

Nie inaczej jest z datkami otrzymywanymi od wiernych. Czasy cenników kolędy, które jeszcze rok temu można było znaleźć chociażby na Podlasiu, odchodzą do lamusa.

Skąd wzięła się tradycja dawania kopert podczas kolędy?

Sama idea chodzenia po kolędzie i dawania koperty sięga XVII wieku. Pieniądze były zbierane nawet od wyznawców innych religii. Aczkolwiek danina w postaci pieniędzy była przekazywana tylko w miastach, na wsiach duchowni brali wszystko, co chcieli, w szczególności jedzenie. Później przyszło potępienie takich praktyk i wprowadzenie dobrowolnej daniny.

Wizyta duszpasterska to posługa w stosunku do wiernych. Ksiądz odwiedza swoich parafian, błogosławi rodzinne ognisko i na miarę swoich możliwości pomaga łagodzić konflikty oraz podtrzymać relacje panujące w danej rodzinie. Tyle teorii. Praktyka bywa jednak zupełnie odmienna, ponieważ tak jak każdy człowiek, tak każda parafia ma swoje własne zasady, jeżeli chodzi o kolędę.

Są miejsca, w których wprost kategorycznie odmawia się przyjmowania pieniędzy w czasie wizyty duszpasterskiej, ale w większości miejsc księża przyjmują co łaska. Nie ma więc twardych danych, ile do koperty przeważnie wkładają Polacy.

Jak się jednak okazuje 50 zł to kwota, która jest uznawana przez większość z nas za akceptowalną w kopercie dla księdza. Należy jednak pamiętać, że dla każdego ta kwota ma inną wartość. Najważniejsze to dobrze przemyśleć całą sytuację oraz to, czy kwota, którą się wybrało, nie naruszy domowego budżetu. Trzeba mieć pewność, że naprawdę można sobie pozwolić na taki wydatek.

Na co są wydawane pieniądze zebrane w czasie kolędy?

Większa część pieniędzy zebranych w czasie wizyt duszpasterskich jest wydawana na bieżące utrzymanie danej parafii oraz diecezji - remonty, sprzątanie, modernizacje oraz programy realizowane na poziomie ogólnodiecezialnym. Pewne kwoty zostają również przekazane na seminaria oraz domy księży emerytów. Pozostała część zostaje rozdysponowana bezpośrednio przez księdza.

W odpowiedzi na zmieniające się czasy i coraz większy dostęp do informacji, niektóre parafie chętnie dzielą się z wiernymi danymi na temat wydatków, co w widoczny sposób poprawia funkcjonowanie kościołów i transparentność w obszarze finansowym.

