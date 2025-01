"Po wysłaniu zaproszenia na galę inaugurującą polską prezydencję w UE nie było żadnego kontaktu z KPRM czy MSZ w tej sprawie. Można z tego wnioskować, że dla organizatorów nie było to istotne wydarzenie" - przekazała Małgorzata Paprocka, szefowa Kancelarii Prezydenta. Jak ustalił Polsat News, Andrzeja Dudy nie będzie na uroczystości. Zamiast niego w Teatrze Narodowym pojawi się jego doradca.

Jak informowaliśmy, na piątkowej gali inaugurującej polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej nie będzie Andrzeja Dudy. Do sprawy odniosła się Małgorzata Paprocka, szefowa Kancelarii Prezydenta.

"Pan Prezydent będzie reprezentowany przez Pana Doradcę Wojciecha Gerwela - eksperta z zakresu polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych" - czytamy w odpowiedzi przesłanej reporterowi Polsat News Cyprianowi Jopkowi.

W dalszej części wiadomości dowiadujemy się, że prezydent otrzymał zaproszenie na galę. "Po wysłaniu zaproszenia nie było żadnego kontaktu z KPRM czy MSZ w tej sprawie. Można z tego wnioskować, że dla organizatorów nie było to istotne wydarzenie" - dodała Paprocka.

Prezydencja Polski w UE. Andrzeja Dudy nie będzie na gali

Gala inaugurująca polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej rozpocznie się w piątek o godzinie 20 w budynku Teatru Wielkiego - Operze Narodowej. Podczas wydarzenia głos zabiorą premier Donald Tusk i szef Rady Europejskiej Antonio Costa.

Na gali zabraknie ambasadora Węgier Istvana Ijgyarto, który nie otrzymał zaproszenia. To konsekwencje przyznania przez państwo azylu Marcinowi Romanowskiemu. - Węgry złamały zasady lojalność w Unii Europejskiej, zasady, które są przewidziane w traktatach. Polska w związku z tym nie życzy sobie obecności przedstawiciela Węgier - powiedział Polsat News wiceszef MSZ Andrzej Szejna. - Przypominam, że polski ambasador został wezwany na konsultacje do Warszawy, co oznacza obniżenie relacji polsko-węgierskich.

1 stycznia Polska przejęła po Węgrzech półroczną prezydencję. Sprawuje ją po raz drugi, pierwszy raz nasz kraj przewodził pracom krajów członkowskich w drugiej połowie 2011 roku.

Polska prezydencja realizowana będzie pod hasłem "Bezpieczeństwo, Europo!". Jak zapowiedziano, skupiać się będzie przede wszystkim na wzmacnianiu bezpieczeństwa w Europie. Przedstawiciele rządu zapowiadają między innymi prace nad zwiększeniem unijnego finansowania wspólnych projektów obronnych m.in. Tarcza Wschód.