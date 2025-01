Polska obejmuje prezydencję. Andrzeja Dudy zabraknie na ceremonii

Na piątkowej gali inaugurującej polską prezydencję w Unii Europejskiej nie będzie prezydenta Andrzeja Dudy - dowiedział się Polsat News. - To jest decyzja prezydenta, ja się cieszę na tę galę (...). Jego obecność byłaby wskazana na takim wydarzeniu - powiedział wiceszef MSZ Andrzej Szejna. Na gali zabraknie także ambasadora Węgier.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że ambasador Węgier Istvana Ijgyarto nie został zaproszony na galę inaugurującą polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, która odbędzie się w piątek w Warszawie.

- Pan ambasador Węgier jest niemile widziany z wiadomych powodów. Węgry złamały zasady lojalność w Unii Europejskiej, zasady, które są przewidziane w traktatach. Polska w związku z tym nie życzy sobie obecności przedstawiciela Węgier - powiedział Polsat News wiceszef MSZ Andrzej Szejna. - Przypominam, że polski ambasador został wezwany na konsultacje do Warszawy, co oznacza obniżenie relacji polsko-węgierskich.

ZOBACZ: Marcin Romanowski z azylem na Węgrzech. "Ma tylko jeden warunek"

- Węgry w UE od dłuższego czasu zachowywały się jak tzw. enfant terrible i zawsze uchodziło im to na sucho, zawsze udawały, że nic się nie stało. Tak nie może być już więcej - mówił wiceminister. - Polska, przejmując prezydencję nie może tolerować tego typu zachowań uderzających w całą UE, jak również nie może tolerować zachowań, które jak w przypadku Węgier łamią przepisy dot. europejskiego zakazu aresztowania, uderzają w nasze bilateralne relacje. Krótko mówiąc - Węgry zachowały się wobec Polski i UE w sposób niedopuszczalny - podkreślił.

Chodzi o azyl udzielony przez Węgry Marcinowi Romanowskiemu, ale, jak podkreślił Szejna, na sprawę trzeba spojrzeć szerzej. - Jeśli chodzi o pana Romanowskiego to jest złamanie art. 4 Traktatu o UE, który stanowi, że państwa są wobec siebie lojalne. Węgry są wobec Polski nielojalne - stwierdził.

- Ale przypominam - Węgry blokują niektóre decyzje dot. wsparcia Ukrainy, blokowały sankcje nakładane na Rosję. (...) To taki pakiet niegodziwości Węgier - dodał.

Andrzej Duda nie weźmie udziału w gali

Odnosząc się do nieobecności prezydenta Andrzeja Dudy na piątkowej gali, wiceszef MSZ stwierdził: - To jest decyzja prezydenta, ja się cieszę na tę galę.

ZOBACZ: MSZ nie chce ambasadora Węgier. Jest odpowiedź węgierskiego MSZ

Wydarzenie nazwał "historycznym". - Polska przejmuje prezydencję w tak ważnym momencie dla Unii Europejskiej, dla świata - mówił Andrzej Szejna. Podkreślił, że uczestnictwo Dudy na gali "byłoby wskazane".

WIDEO: Andrzej Szejna o braku zaproszenia dla ambasadora Węgier

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- Nie wiemy, jakie były powody nieobecności pana prezydenta. Jeżeli są uzasadnione, to oczywiście rozumiem to. Jeżeli miały charakter polityczny, to nie rozumiem - dodał.

Inauguracja prezydencji Polski w UE

Gala inaugurująca polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej rozpocznie się w piątek o godzinie 20 w budynku Teatru Wielkiego - Operze Narodowej. Podczas wydarzenia głos zabiorą premier Donald Tusk i szef Rady Europejskiej Antonio Costa.

1 stycznia Polska przejęła po Węgrzech półroczną prezydencję. Sprawuje ją po raz drugi, pierwszy raz nasz kraj przewodził pracom krajów członkowskich w drugiej połowie 2011 roku.

Polska prezydencja realizowana będzie pod hasłem "Bezpieczeństwo, Europo!". Jak zapowiedziano, skupiać się będzie przede wszystkim na wzmacnianiu bezpieczeństwa w Europie. Przedstawiciele rządu zapowiadają między innymi prace nad zwiększeniem unijnego finansowania wspólnych projektów obronnych m.in. Tarcza Wschód.