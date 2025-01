Drzwi, krzesło, a nawet garnek - na wojnie wszystko może posłużyć za budulec do postawienia blokady. Przekonali się o tym Ukraińcy, którzy zauważyli nietypową zaporę wykonaną przez rosyjskie siły. Powstała ze zniszczonych przedmiotów, często domowego użytku.

O nietypowej konstrukcji pisze ukraińska agencja Unian. Barykada z połamanych mebli i rozmaitych przedmiotów z pobliskich domów została wzniesiona w miejscowości Nowowasyliwka w obwodzie donieckim.

Na kanale ukraińskiego projektu analitycznego DeepState pojawiło się zdjęcie blokady wykonane z perspektywy drona. Widać na nim połamane okna, fragmenty stołu, gałęzie, a nawet wielki garnek.

"Przez trzy lata inwazji na pełną skalę widzieliśmy wiele różnych rzeczy, ale takie barykady Rosjan w 2025 roku w Nowowasyliwce... To jest coś wyjątkowego" - napisali twórcy kanału.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie atakują Pokrowsk

Rosyjskie wojsko od dwóch dni prowadzi regularny, zmasowany ostrzał miasta Pokrowsk w obwodzie donieckim - przekazał Paweł Wyszebaba na antenie telewizji Kijów24. Ukraiński poeta, a obecnie także żołnierz Sił Zbrojnych Ukrainy przyznał, że sytuacja w mieście staje się coraz trudniejsza.

Mówił także o cywilach, którzy znajdują się w Pokrowsku. Stwierdził, że ich obecność zakłóca pracę żołnierzy, którzy przygotowują się do obrony miejscowości. - Drony lądują gdzieś w mieście i eksplodują. Nie możemy na to nie zareagować. Musimy wznosić też nasze "żelazne ptaki śmierci", ale "lokalni" pozostają - powiedział.

- Apeluję do mieszkańców, jeśli nie dla ich własnego bezpieczeństwa, jeśli już jesteście takimi fatalistami i nie chcecie się chronić, to proszę, zróbcie to dla dobra Sił Zbrojnych, którym uniemożliwiacie obronę miasta. Ewakuacja pomoże obronie Pokrowska - uzupełnił Wyszebaba.