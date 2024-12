"To historyczny atak, po raz pierwszy na świecie ukraińscy wojownicy zniszczyli rosyjski cel powietrzny przy pomocy drona morskiego" - przekazał ukraiński wywiad wojskowy. Rosyjska maszyna została zestrzelona w pobliżu półwyspu Tarchankut. Według przekazu, wrogi śmigłowiec wielozadaniowy Mi-8 zniszczono, a drugi rosyjski helikopter trafiano, jednak zdołał on wrócić do bazy.

"31 grudnia 2024 r. żołnierze jednostki specjalnej HUR "Grupy 13" po raz pierwszy w historii uderzyli w cel powietrzny dronem morskim Magura V5 wyposażonym w broń rakietową" - przekazała w mediach społecznościowych Główna Dyrekcja Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.



Do ataku doszło podczas bitwy na Morzu Czarnym w rejonie przylądka Tarchankut. Użyto do niego zamontowanej na dronie morskim rakiety ?-73 SeeDragon. Za jego sprawą zniszczono rosyjski helikopter Mi-8.



"Jeszcze jeden wrogi helikopter został trafiony, na jego pokładzie wybuch ogień, jednak zdołał dotrzeć do swojej bazy" - wskazał HUR.

Wojna w Ukrainie. Kijów chwali się "historycznym" trafieniem

We wpisie zamieszczono także nagranie z kamery zamieszczonej na ukraińskim dronie. Widać na nim celowniki i bezzałogowy statek powietrzny, który jest atakowany z powietrza, najprawdopodobniej bronią maszynową. W pewnym momencie na niebie pojawia się ogień, a maszyna spada do wody.

W tle nagrania brzmi kolęda "Szczedryk", którą skomponował ukraiński muzyk Mykoła Łeontowycz. Nagranie z bezprecedensowego wyczynu sił Ukrainy zwieńczone jest życzeniami "Szczęśliwego Nowego Roku".

Niespokojnie przy Krymie. Rosja mówią o zestrzelonych dronach

W nocy z poniedziałku na wtorek doszło do kilku starć w rejonie Morza Czarnego, w tym przy półwyspie krymskim. Ukraińskie media donosiły o eksplozjach, do których doszło w Sewastopolu, Sakach i Czornomorskim. Doprowadzić to miało do zamknięcia żeglugi promowej w Sewastopolu.

Rosyjski MON podał, że tej nocy strącił nad Krymem 17 ukraińskich dronów. Nie wspomniano wówczas o dronach morskich.