Najnowsza akcja zorganizowania referendum w sprawie odwołania prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej jest inicjatywą "LDZ Zmotoryzowani Łodzianie". To grupa na Facebooku, która gromadzi kierowców i mieszkańców miasta niezadowolonych z działań jego obecnych władz. Aktualnie liczy sobie 77 tys. obserwujących.



Krytykują oni m.in. takie rozwiązania, jak zastąpienie jezdni dla samochodów buspasami czy też wprowadzanie ograniczeń prędkości. W szeregu oskarżeń wyliczono także błędy miejskiego magistratu, w tym opóźnienia w remontach i komunikacyjno-informacyjny chaos w Łodzi.

LDZ Zmotoryzowani Łodzianie chcą odwołania Hanny Zdanowskiej

"LDZ Zmotoryzowani Łodzianie", argumentując swój wniosek, wypominają Zdanowskiej, że ta jest "odpowiedzialna za zadłużenia i zaniedbania w infrastrukturze". Wśród błędów włodarz miasta wymieniają też "rujnujące podwyżki" cen biletów komunikacji miejskiej oraz zamykanie się na dialog z mieszkańcami.

"10 stycznia 2025 r. formalnie można rozpocząć procedurę zmierzającą do przeprowadzenia referendum” - podają członkowie grupy w mediach społecznościowych.



Jej lider, Jarosław Kostrzewa, planuje przez najbliższe pół roku odbyć konsultacje z mieszkańcami i dopracować całą strategię.

Prezydent Łodzi pod ostrzałem. Ratusz odpowiada na oskarżenia

Aby zorganizowanie referendum ws. odwołania Hanny Zdanowskiej mogło dojść do skutku, jego pomysłodawcy muszą zgromadzić podpisy co najmniej 10 proc. uprawnionych go głosowania mieszkańców Łodzi, czyli ok. 50 tys. osób. Z kolei aby samo referendum było uznane za ważne, frekwencja musi przekroczyć 145 tys. głosujących.

Władze miasta, odpowiadając na argumenty krytyków, powołują się na ostatnie wybory samorządowe, podczas których Zdanowska zdobyła silny mandat społeczny, uzyskując w pierwszej turze 59,3 proc. głosów.



Prezydent rządzi Łodzią nieprzerwanie od 14 lat, ale zarzuty swoich przeciwników musi odpierać niemalże nieustannie. Ostatnia głośna próba odwołania Zdanowskiej ze stanowiska miała miejsce w 2021 r., kiedy to polityk PiS Agnieszka Wojciechowska von Heukelom oskarżyła prezydent o nepotyzm i niejasne rozliczenia kampanii wyborczych.