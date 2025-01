"Jest mi przykro". Marcelina Zawisza uderzyła w senatorkę

- Wielokrotnie usłyszeliśmy od Magdaleny Biejat, że nie wystartuje, niezależnie od tego, czy jako kandydatka partii Razem, czy szeroko pojętej Lewicy - powiedziała Marcelina Zawisza w programie "Graffiti". Posłanka partii Razem wyznała wprost, że ma żal do byłej partyjnej koleżanki. Skomentowała także wczorajszą zapowiedź Adriana Zandberga, który zadeklarował, że jest gotów do startu w wyborach.

W czwartek na antenie Polsat News gościł lider partii Razem Adrian Zandberg. W programie "Gość Wydarzeń" polityk zapowiedział, że jest gotów wystartować w tegorocznych wyborach prezydenckich. Oficjalnie ugrupowanie ma podjąć decyzję dotyczącą tego, czy w ogóle wystawi swojego kandydata w najbliższych dniach. - Ja uważam, że powinniśmy wystawić kandydata - oświadczył Zandberg.

Pytana o tę sprawę Marcelina Zawisza poinformowała, że decyzja w tej sprawie zapadnie 11-12 stycznia. Podejmie ją Rada Krajowa Partii Razem.

- Jesteśmy szalenie demokratyczna partią. Nie będę ukrywać, że są przygotowywane pewne propozycje tak, żeby Rada Krajowa mogła w pełni świadomie i z pełną odpowiedzialnością podjąć decyzję - powiedziała, dodając, że "bardzo chciałaby", aby to właśnie Zandberg został kandydatem ugrupowania.

Marcelina Zawisza zapytana została również o to, czy ma żal do Magdaleny Biejat, że odeszła z Razem została kandydatką Lewicy w wyborach prezydenckich.

- Magdalena Biejat postanowiła wspierać rząd Donalda Tuska ze wszystkimi jego działaniami. Myślę, że podjęła swoją decyzję. To oczywiste, że jest mi przykro - przyznała. Posłanka zaznaczyła, że wiele osób w partii Razem przyjęło to z zawodem. - Wielokrotnie usłyszeliśmy od Magdaleny Biejat, że nie wystartuje, niezależnie od tego, czy jako kandydatka partii Razem, czy szeroko pojętej Lewicy - nadmieniła.

Drożyzna zdominuje kampanię prezydencką? Zawisza: Ludzie czują, że jest im trudniej

Tematem rozmowy była także kwestia poruszonej przez PiS podczas wczorajszej konferencji drożyzny i tego, czy to ona zdecyduje o wyniku wyborów.

- Ludzie czują, że jest im trudniej i rząd będzie musiał podjąć jakieś działania, a jeśli nie, to będzie musiał wziąć polityczną odpowiedzialność za to, że w Polsce coraz trudniej się żyje - stwierdziła Zawisza.

Polityk zaznaczyła, że ludzie liczyli na to, że po zmianie władzy będzie im się żyło lepiej. - Ludzie nie otrzymali podwyżek, których oczekiwali. Związki zawodowe wprost mówią, że były wprowadzane w błąd przez polityków koalicji rządzącej - podkreśliła.

W opinii gościa Grzegorza Kępki wszystko jest "kwestią decyzji politycznych". - Mamy takie przeświadczenie, że skoro mamy dług publiczny, to nie możemy wykonywać działań, które mają na celu dotarcie do tych ludzi, którzy po prostu potrzebują najbardziej - oceniła, dodając, że m.in. żywność powinna być tańsza.

Pytana z kolei o to, co uważa za największy grzech rządu Donalda Tuska, parlamentarzystka odparła, że jest to fakt, iż "rząd nie ma obranego żadnego kierunku". - Co chwilę słyszymy o kolejnych pomysłach tego rządu, które nie są realizowane - wskazała.

Artykuł jest aktualizowany.

