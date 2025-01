Wietrzny początek nowego roku - rano wydano ostrzeżenia przed wichurami, które szaleją na większości obszaru Polski. Porywy w górach osiągają nawet do 100 km/h, a nad morzem do 80 km/h. Miejscami pojawiające się opady śniegu mogą wywołać zamiecie. Jak przekazał Polsat News Grzegorz Walijewski z IMGW, opady śniegu w ciągu kolejnych dni pojawią się w całym kraju.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla niemal całego kraju. Wiatr w porywach może osiągać do 90 km/h rejonach podgórskich Karpat.

"Dzisiaj wiatr porywisty, dopiero po południu słabnący. Porywy od 55 km/h do 70 km/h, lokalnie w rejonach podgórskich Karpat do 90 km/h, nad morzem do 80 km/h. Na północy i w górach zawieje śnieżne" - podał Instytut na platformie X.

- W centralnej, północnej i południowo-zachodniej części kraju wiatr jest cały czas silny, dokuczliwy i niebezpieczny - powiedział w czwartek rano w Polsat News Grzegorz Walijewski z IMGW.

Silny wiatr w Polsce. Możliwe zamiecie śnieżne

Ostrzegł, że w górach porywy, które przekraczają nawet 100 km/h, w połączeniu z opadami śniegu spowodują zamiecie.

- W nocy wiatr przycichnie, ale jutro znowu będzie niebezpiecznie - zapowiedział synoptyk, wskazując na północną część Polski. W związku z sytuacją wydane mają zostać ostrzeżenia drugiego stopnia. Pojawiające się opady śniegu mogą wywołać na wybrzeżu zamiecie, a nawet burze śnieżne.

Grzegorz Walijewski zapowiedział, że w weekend śnieg spadanie już w całym kraju, a woj. pomorskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim grubość pokrywy śnieżnej może osiągnąć nawet około 10 cm.

Trudne warunki dla kierowców. Ostrzeżenia przed oblodzeniem

Wydano także ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem, które dotyczy woj. pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego i zacznie obowiązywać w czwartek o godz. 16.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna wynosi około minus 3 st. C, a temperatura minimalna przy gruncie około minus 5 st. C.

IMGW poinformował, że w czwartek będzie "pochmurno z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, na północy i w górach przechodzące w śnieg". Nad morzem możliwe burze, temperatura maksymalna wyniesie od 3 do 7 st. C, lokalnie na południu do 11 st. C.