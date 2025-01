Sylwestrowa Moc Przebojów Polsatu absolutnym numerem jeden w Polsce

Noworoczny toast wznosiło z nami 4 miliony 147 tys. widzów w grupie 4+ (to więcej niż co trzeci Polak oglądający w tym momencie telewizję - udział 23:59-24:00 w grupie 4+ to aż 35.5%) – a ostatnia minuta starego roku to był to „szczyt oglądalnościowy”.

Udziały całego koncertu w grupie 4+ wyniosły 24.4%, w grupie 16-59 -27.7%, a w grupie 16-49 29.6% (wynik live w oparciu o dane wstępne Nielsena).

Cieszymy się, że aż tak dopisała nam młoda publiczność, która wybrała nas zarówno na rynku w Toruniu jak i przed telewizorami.

Tegoroczna atrakcja w postaci świetlistych dronów zastąpiła strzelające fajerwerki.

ZOBACZ: Sylwester z Polsatem. Niezwykły pokaz dronów

Dziękujemy Toruniowi za wspaniałą gościnę, dziękujemy gorącej toruńskiej publiczności, artystom i oczywiście naszym niezawodnym widzom , którzy spędzili z Polsatem ten niezwykły wieczór.

Niech moc będzie z Wami przez cały rok!

