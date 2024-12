Sylwestrową noc zazwyczaj uwieńczały pokazy fajerwerków, jednak w tym roku w Toruniu miał miejsce dużo bardziej niezwykły pokaz. Dzięki setkom dronów na niebie wyświetlił się noworoczne życzenia w trzech językach: polskim, angielskim oraz ukraińskim oraz imponująca oprawa graficzna.

- Pomysłem było to, żeby właśnie nie używać fajerwerków. Przy dronach nie ma tego hałasu, więc wszystkie osoby ze zwierzętami, psami i kotami, które się w tego Sylwestra boją będą mogły "spać w spokoju", to też mniejsze zanieczyszczenie powietrza, ale moim zdaniem ogromną przewagą pokazu dronów jest to, że one mogą przekazać historię - powiedział Krzysztof Janowski z firmy Astranate, która odpowiada za pokaz dronowy, który odbędzie się o północy czym przywita nowy 2025 rok.

- Dzięki dronom możemy pokazać na niebie różne słowa, treści, logotypy, figury, najróżniejsze rzeczy, które w połączeniu z muzyką czy lektorem mogą opowiedzieć historię - dodał Janowski w rozmowie z Polsat News.

Niezwykły pokaz w sylwestrową noc. Prawie 200 dronów na niebie nad Toruniem

Niezwykły pokaz dornów na niebie była wyjątkową częścią Sylwestrowej Mocy Przebojów. Do widowiskowego spektaklu wykorzystane zostało niemal 200 dronów, obsługiwanych przez dwójkę pilotów.

Niewielka liczba operatorów na miejscu możliwa jest dzięki wcześniejszemu przygotowaniu - zaprogramowaniu i zsynchronizowaniu maszyn. Do przygotowania takiego show potrzebne są co najmniej dwa miesiące, ponieważ niezbędne jest uzyskanie koniecznych zgód prawnych, które gwarantują bezpieczeństwo.