Nieraz są traktowane z dużym dystansem i stają się tematem memów wyśmiewających nasz słomiany zapał oraz szukanie pretekstu do wprowadzenia zmian.

Wielu jednak trzyma się swoich noworocznych deklaracji twardo i konsekwentnie. Co obiecujemy sobie w 2025 roku? Wyraźne wskazówki dają ubiegłoroczne sondaże.

Postanowienia noworoczne. Po pierwsze, schudnąć

Według badania ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna, postanowienia na mijający rok miało 76 proc. Polaków. Ankietowani wskazali trzy główne cele. Niemal jedna trzecia z nich zapowiadała, że chce schudnąć. 28 proc. planowało zdrowe odżywianie, a 26 proc. mówiło o częstszym uprawianiu sportu.

Widać więc, że kluczowe jest zadbanie o swoje ciało. To raczej nie zaskakuje. O tym, że zrzucenie kilogramów i poprawa sylwetki to coroczny cel, dobrze wiedzą lokalne siłownie. Zwykle w styczniu pękają one w szwach, a chcąc wykorzystać dobry czas, oferują promocje na karnety.

Zauważalne są też różnice związane z płcią. Schudnięcie, lepsze jedzenie, intensywniejsza aktywność fizyczna to popularniejsze noworoczne przyrzeczenia wśród kobiet.

Najczęściej o redukcji wagi myślą osoby w wieku 45-54 lata (42 proc.) oraz te z wyższym wykształceniem (40 proc.) - wskazuje cytowana przez Ariadnę profesor psychologii, Dominika Maison. Dodaje, że u kobiet pragnienie lepszej sylwetki może być związane z przyczynami kulturowymi. Od pań bowiem "bardziej oczekuje się dbania o swój wygląd".

Chcemy częściej sięgać po książki i widywać się z bliskimi

21 proc. osób chciałoby więcej czytać, tyle samo chciałoby wygospodarować dla siebie dodatkowy wolny czas. 19 proc. chce poświęcić więcej czasu na swoje hobby, a 18 proc. - spędzić go z rodziną.

To właśnie mężczyźni chcieliby bardziej poświęcić się zainteresowaniom (21 proc., u kobiet 16 proc.) i częściej widywać się z bliskimi (19 proc. wobec 18 proc.). Więcej panów marzy także o tym, by "zmienić pracę na fajniejszą". Również popularniejsza u nich była odpowiedź "zmienić/znaleźć partnera/kę" (10 proc., a u pań 8 proc.).

Co ciekawe, prawie jedna czwarta osób nie planowała żadnych zmian. Taką deklarację złożyło 26 proc. mężczyzn i 22 proc. kobiet.

Widać więc, że głównie interesuje nas poprawa kondycji fizycznej, stymulacja umysłowa oraz dawka rodzinnego ciepła. Koresponduje to z innymi badaniami.

Remont i odwyk od social mediów

Z sondażu Ipsos wynika, że 66 proc. respondentów chce zwiększyć fizyczną aktywność. Połowa ogłosiła postanowienie związane z lepszą dietą. Interesujące mogą być również deklaracje o zmniejszeniu czasu spędzanego w mediach społecznościowych (26 proc.). Ponad jedna piąta Polaków przyrzekła sobie wyremontowanie domu.

Skoro już planujemy coś zmienić, warto się tego trzymać. By ułatwić realizację postanowień noworocznych, warto określić realistyczne cele, podzielić je na etapy i monitorować postępy. Małe nagrody za małe sukcesy utrwalą motywację i konsekwencję w dążeniu do celu.

