Tworzywa sztuczne wrzucamy do kontenera żółtego, szkło do zielonego, papier do niebieskiego, bioodpady do brązowego, a odpady zmieszane do czarnego. Mimo to nawet dorośli mają problem z oceną, gdzie powinny znaleźć się niektóre grupy odpadów. Tak jest w przypadku odzieży i tekstyliów. Do tej pory mogły być wyrzucane do pojemnika na odpady zmieszane. Zmieni się to wraz z 2025 rokiem.