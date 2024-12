Zrewolucjonizował telewizję, założył HBO. Zmarł Charles Dolan

"Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci naszego ukochanego ojca, Charlesa Dolana, wizjonera, założyciela HBO i Cablevision" - przekazała w oświadczeniu rodzina zmarłego.

Biznesmen z branży medialnej urodził się 16 października 1926 r. w Cleveland, w stanie Ohio. Po II wojnie światowej zaczął wraz z żoną produkować filmy sportowe i przemysłowe, a w 1952 r. przenieśli się do Nowego Jorku.

Przełomem okazało się założenie firmy Sterling Manhattan Cable - pierwszej, która zajmowała się okablowaniem budynków, by umożliwić dostęp do telewizji kablowej. Za tym poszły pierwsze w historii umowy, które zapewniały abonentom telewizji kablowej dostęp m.in. do transmisji meczów koszykarskiej ligi NBA, w tym New York Knicks oraz New York Rangers.

Na początku lat 70. Dolan założył Home Box Office (HBO) - pierwszą usługę programów premium w ramach telewizji kablowej, a w 1973 r. firmę Cablevision.

Był też twórcą m.in. News 12 - pierwszego 24-godzinnego serwisu telewizji kablowej z lokalnymi wiadomościami z USA. Jego kolejnym ważnym przedsięwzięciem było Voom HD Networks - stacja nadająca w technologii wysokiej rozdzielczości (HD).

Od 1951 roku Dolan był związany z żoną Helen Ann, która zmarła w 2023 roku. Biznesowym imperium już od kilku lat zarządza najstarsze z sześciorga ich dzieci, syn James.

Poprzez spółkę Madison Square Garden, do której należy m.in. słynna hala widowiskowa o tej samej nazwie, rodzina Dolanów ma większościowe udziały w obu nowojorskich klubach NBA: Knicks i Rangers.

Według "Forbesa" majątek Dolana jest wart 5,4 mld dolarów (ponad 22 mld złotych).