Isak Andic zginął w sobotę podczas rodzinnej wędrówki po jaskiniach masywu Montserrat w pobliżu Barcelony. Jak przekazała hiszpańska gazeta "El Pais", 71-latek poślizgnął się i spadł w ponad 150-metrową przepaść.

Hiszpania. Tragiczna śmierć miliardera w górach

Służby otrzymały zgłoszenie o wypadku przed godziną 13:00. Na miejsce wysłano policję, specjalistyczną grupę ratowników górskich oraz śmigłowiec. Dla miliardera nie było jednak ratunku i od razu potwierdzono zgon.

Śmierć miliardera potwierdził m.in. dyrektor generalny Mango, Toni Ruiz. "Jego odejście pozostawia ogromną pustkę, ale wszyscy jesteśmy w pewien sposób świadectwem jego osiągnięć" - napisał.

Kondolencje złożył także prezydent rządu Katalonii, Salvador Illa Roca. Na platformie X napisał, że jest "zasmucony tą stratą". Opisał Andica jako "oddanego biznesmena", który "przyczynił się do uczynienia Katalonii wielką i pokazania jej światu".

"Pozostawił stały ślad w katalońskim i światowym sektorze mody. Moje kondolencje oraz kondolencje od całego rządu dla rodziny, przyjaciół i zespołu Mango" - napisał.

Najbogatszy człowiek w Katalonii

Isak Andic przyszedł na świat w Turcji, ale w wieku 13 lat wraz ze swoją rodziną wyemigrował do Katalonii w Hiszpanii. W liceum zaczął sprzedawać koszulki swoim kolegom, a niedługo później "biznes" przeniósł na lokalny targ Balmes Street. Sprzedaż szła na tyle dobrze, że 1984 roku otworzył pierwszy sklep Mango.

Według magazynu Forbes jego majątek netto wynosił 4,5 mld dolarów. Obroty firmy Mango w 2023 r. wyniosły 3,1 mld euro, przy czym 33 proc. jej działalności odbywa się online. Firma ma swoje jest obecna w ponad 120 krajach i posiada ponad 2700 sklepów.

Andic to najbogatszy człowiek Katalonii i czwarty najbogatszy człowiek w Hiszpanii. Jego firma Mango to jeden z największych konkurentów innego hiszpańskiego giganta - Zary. Sieć należąca do spółki Inditex jest pierwszym sprzedawcą detalicznym w Hiszpanii.