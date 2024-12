Choć na święta Bożego Narodzenia wielu z nas oczekuje tradycyjnej zimowej aury z mrozem i śniegiem, tegoroczna prognoza meteorologiczna wskazuje na inne warunki. Zgodnie z najnowszymi danymi IMGW, na przełomie grudnia i stycznia, pomimo chłodniejszych dni, nie będziemy świadkami ekstremalnych mrozów.

Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. Najnowsza prognoza IMGW

Z najnowszej, opublikowanej w poniedziałek prognozy pogody IMGW wynika, że w Sylwestra i Nowy Rok zamiast śniegu, spotka nas deszcz i silny wiatr.

We wtorek 31.12 na północy kraju będzie pochmurno i okresami wystąpią wspomniane opady deszczu. W pasie centralnym pojawią się większe przejaśnienia i rozpogodzenia, a na południu powinno być pogodnie przez cały dzień, chociaż rano lokalnie będą tam jeszcze utrzymywać się marznące mgły.

Temperatura maksymalna wyniesie od - 1 st. C miejscami na Podkarpaciu do 5 st. C, 7 st. C na przeważającym obszarze kraju i 8-10 st. C w rejonach podgórskich Beskidów i Sudetów. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, lokalnie w rejonach podgórskich Karpat w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni. Nad morzem wiatr w nocy silny, w porywach do 85 km/h, w dzień słabnący do dość silnego, w porywach do 65 km/h.

W sylwestrową noc Polska podzielona zostanie na pół. Temperatury powyżej 0 st. C. będą występowały w części północej kraju, a poniżej zera w południowej. Najchłodniej na Śląsku, około 4 stopni mrozu.

W Nowy Rok zachmurzenie będzie na ogół duże, miejscami wystąpią opady deszczu, na północy kraju w nocy i rano możliwy deszcz ze śniegiem; tylko na południu będzie pogodnie.

🌀Pogodę na przełomie 2024/2025 r. będą kształtowały obejmujące Polskę kliny wyżowe i układy niżowe. Najgłębszy niż będzie przemieszczał się na płn. od PL w czw., przynosząc porywy wiatru w całym kraju 80-95 km/h, a na Wybrzeżu do 110 km/h⚠️.

Temperatura maksymalna od 5 do 9 st. C, w rejonach podgórskich od 0 do 4 st. C. Zacznie mocniej wiać w całym kraju. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km/h, na Wybrzeżu dość silny i silny, w porywach do 100 km/h, południowo-zachodni.

To oznacza, że na Sylwestra 2024/2025 możemy spodziewać się stosunkowo ciepłych warunków, z temperaturami powyżej zera. Takie warunki sprawią, że osoby planujące świętowanie na świeżym powietrzu, w tym na zewnątrz w miastach czy na plenerowych imprezach, mogą liczyć na komfortowe warunki, choć nie zabraknie deszczu.

Spadnie śnieg. Synoptycy wskazali kiedy i gdzie

W kolejnych dniach zrobi się nieco chłodniej, synoptycy wskazali, że wystąpią też opady śniegu. Największe szanse na biały puch pojawią się w weekend. Ale po kolei.

W czwartek, 2.01. będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Okresami wystąpią opady deszczu, w dzień od północnego zachodu kraju przechodzące w opady deszczu ze śniegiem, na północy kraju także w opady śniegu. Temperatura maksymalna wystąpi przeważnie w pierwszej połowie dnia i wyniesie od 6 do 11 st. C, w rejonach podgórskich od 3°C do 7°C.

IMGW Prognoza pogody na pierwszy tydzień 2025 roku

Na północnym zachodzie do końca dnia spadek temperatury do około 0 st. Wiatr będzie dość silny i silny, przejściowo bardzo silny, w porywach do 95 km/h, na Wybrzeżu do 110 km/h, południowo-zachodni skręcający na zachodni i północno-zachodni.

W piątek zachmurzenie duże z postępującymi od północnego zachodu rozpogodzeniami. W nocy opady deszczu i deszczu ze śniegiem przechodzące w śnieg, w dzień głównie na południowym wschodzie opady śniegu. Miejscami będzie ślisko. Temperatura maksymalna od -2 st. C na południu do 3 st. C na zachodzie i Wybrzeżu; na Podhalu około -6 st. C. Wiatr osłabnie do umiarkowanego, okresami dość silnego, w porywach do 60 km/h, na Wybrzeżu do 80 km/h i będzie wiał z północnego zachodu i zachodu.

Mroźny weekend, śnieg głównie na południu kraju

W sobotę i niedzielę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Głównie na północy i południu wystąpią opady śniegu, w niedzielę w górach o natężeniu umiarkowanym. Temperatura maksymalna wyniesie od około -2 st. C na południu i -5 st. C na Podhalu do 2-3 st. C na zachodzie i Wybrzeżu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni, w górach powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

