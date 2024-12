Pożar wybuchł w niedzielny wieczór, na piątym piętrze sześciopiętrowego hotelu Ember. W budynku, przy popularnej wśród turystów ulicy Khao San, przebywało 75 osób.

Pożar hotelu w Bangkoku. Zginęli turyści

Pułkownik policji Sanong Saengmanee powiedział agencji Associated Press, że trzy osoby zginęły, a ofiary to zagraniczni turyści. Jedną osobę znaleziono martwą na miejscu zdarzenia, a pozostałe dwie ofiary zmarły po przewiezieniu do szpitala.

Według nieoficjalnych doniesień zmarłych zidentyfikowano jako Brazylijkę, Ukraińca i Amerykanina.

Lokalna gazeta "Khaosod", cytując miejscową policję, przekazała, że siedem innych osób zostało rannych, w tym dwóch obywateli Tajlandii i pięciu cudzoziemców. Nie odnieśli poważnych obrażeń ale mieli objawy zatrucia dymem.

Gubernator Bangkoku Chadchart Sittipunt zarządził tymczasowe zamknięcie hotelu.

Pożar w hotelu. Turyści uciekali na dach

Podczas pożaru wiele osób ewakuowało się na dach, a następnie dachu były zabierane przez strażaków przy użyciu drabin strażackich. Płomienie szybko opanowano.

Wiadomo, że pożar wybuchł w pokoju nr 502, ale przyczyny nie są jeszcze znane. Obecnie trwa w tej sprawie dochodzenie. Lokalne władze zaapelowały o zachowanie ostrożności w związku ze świętowaniem Nowego Roku z wykorzystaniem fajerwerków.

Khao San to popularne miejsce wśród turystów, znane z tętniącej życiem atmosfery. Ulica jest szczególnie często wybierana przez turystów, którzy planują dalszą podróż w głąb kraju. Chociaż jest stosunkowo krótka, to znajduje się tam wiele hoteli i restauracji.