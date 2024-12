Pożar kamienicy w Cieszynie. Część budynku runęła

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę na ul. Głębokiej 32 w Cieszynie (woj. śląskie). Mieszkańcy poinformowali o odgłosach eksplozji, najpewniej doszło do wybuch gazu w jednej z kamienic. Na skutek tego część budynku uległa zawaleniu, a potem doszło do pożaru.

- Z informacji uzyskanych od urzędu miasta wiemy, że w budynku zameldowanych jest 11 osób. W tej chwili nie weszliśmy jeszcze do budynku. Prowadzone są działania gaśnicze z zewnątrz. Z uwagi na zawalenie się elewacji frontowej nie ma możliwości wprowadzenia ratowników do środka - przekazał na antenie Polsat News st. asp. Jakub Maciążek, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.

Zawaliła się kamienica w Cieszynie. Ewakuacja mieszkańców, trzy osoby lekko ranne

Konieczna była ewakuacja lokatorów z sąsiednich budynków - łącznie 17 osób. Zgodnie z informacjami Miasta Cieszyn trzy osoby zostały poszkodowane.

Nie wiadomo, ile dokładnie osób znajdowało się w zawalonym budynku w momencie katastrofy. Podano natomiast, że jedna osoba opuściła kamienicę przed przybyciem służb ratunkowych. Została przewieziona do szpitala.

- Sytuacja jest bardzo trudna i dynamiczna. Budynek, który został dotknięty tym zdarzeniem jest praktycznie całkowicie zniszczony. Mamy informacje, co do ilości osób, które mogą być ewentualnie uwięzione w gruzach tego budynku - powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz w rozmowie z Polsat News, nie ujawniając szczegółów.

Pożar kamienicy w Cieszynie. Akcja strażaków

- W działaniach bierze udział już ponad 100 strażaków i ponad 30 samochodów technicznych, a także specjalnych. W tej chwili sytuację pożarową mamy opanowaną, trwa dogaszanie - przekazał przed godziną 8:00 rzecznik Komendanta Głównego PSP st. bryg. mgr inż. Karol Kierzkowski.

Mimo to strażak podkreślił, że działania są bardzo niebezpieczne, konstrukcja jest niestabilna i ratownicy muszą być wyjątkowo ostrożni. W związku z tym akcja może potrwać jeszcze kilka godzin.

Sytuacji nie pomógł fakt, że w pewnym momencie, na co najmniej jeden sąsiedni budynek przeszedł ogień.

O całej sytuacji powiadomiony został minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak. Na miejsce przybyła już grupa operacyjna komendanta głównego, a także powołano sztab kryzysowy. Oczekuje się również dołączenia jednostki poszukiwawczej SGPR z Jastrzębia Zdroju, która po ugaszeniu ognia przystąpi do przeszukiwania zawalonego budynku.

- Zgłoszenie na numer alarmowy dotyczyły wybuchu. Zgłosiły to osoby, które były w pobliżu. Wiele wskazuje na to, że to mógł być wybuch gazu. Będzie trzeba to posprawdzać. Duża praca czeka osoby, które będą badały przyczynę - dodał st. bryg. mgr inż. Karol Kierzkowski.