Ponad 20 tys. Polaków rocznie wybiera odpoczynek na Malediwach. Wyspiarskie państwo przyciąga egzotyką, spokojem, niezapominanymi widokami i luksusem. Letnie temperatury i ciepła woda, gdy w Europie jest zimno to także duży plus. Nie zaskakuje więc, że niejedna osoba planuje w tym raju przywitać Nowy Rok. Są tacy, co naprawdę głęboko sięgną do kieszeni.