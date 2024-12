Nowe dane wskazują, że rynek dóbr luksusowych w Polsce ma się świetnie. Jego wartość przekracza 55,6 mld złotych, co oznacza pięciokrotny wzrost w ciągu ostatnich 15 lat oraz wzrost o niemal 25 proc. w skali roku. Bogatych Polaków jest coraz więcej, a to przekłada się na wzrost liczby zakupów prestiżowych towarów. Na co najczęściej stawiają rodzimi krezusi?