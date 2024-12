Trwa akcja ratunkowa po wybuchu i zawaleniu się kamienicy w Cieszynie. - W dalszym ciągu poszukujemy dwóch osób, które są zaginione - przekazał na konferencji prasowej wojewoda śląski Marek Wójcik. Jak dodał, na miejsce udało się wprowadzić psy, które jednak nie podjęły tropu. Straż zakłada, że wieczorem uda jej się dostać do miejsca, gdzie może znajdować się jedna z poszkodowanych osób.

Na zorganizowanej w niedzielę późnym popołudniem konferencji prasowej wojewoda śląski poinformował, że na razie nie udało się odnaleźć dwóch poszukiwanych od rana osób, z którymi nie ma kontaktu.



- W dalszym ciągu trwają działania ratownicze. Na miejscu pracuje 100 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i 100 strażaków ochotników. Warunki pracy strażaków są trudne, dlatego że jest bardzo mało miejsca. Do tego ściany wokół kamienicy też są ścianami niestabilnymi, w związku z czym rotujemy często strażaków - podał Marek Wójcik.



Jak dodał, w dalszym ciągu trwa ustalanie miejsca, w którym mogą znajdować się osoby zaginione. Do ich poszukiwania użyto psów, ale te nie wskazały jednoznacznie konkretnego miejsca przebywania. Na miejsce ściągnięto tez dźwig z Lasów Państwowych, mający pomóc w szybszym usuwaniu większych elementów gruzowiska.

Cieszyn. Akcja ratunkowa po eksplozji w kamienicy

Jak wspomniano, warunki działań ratowników są bardzo trudne. Dwukrotnie trzeba było ewakuować ekipę z powodu osypywania się jednej ze ścian. Po wprowadzeniu psów tropiących wykazały one zainteresowanie, ale nie potwierdziły, że złapały trop.



- Nie jest to potwierdzenie, że pod gruzami w danym miejscu jest osoba. Dopóki fizycznie za pomocą kamery nie znajdziemy tej osoby, nie możemy niczego potwierdzić. Z tyłu widzimy już strop. Podejrzewamy, że za 2-3 godziny będziemy mogli dostać się pod strop, gdzie znajdowało się pomieszczenie, w którym może być poszkodowana osoba - powiedział nadbryg. Mariusz Feltynowski.



Strażak wskazał też, że ze schematów budynku zakłada się, iż od przodu ulicy na pierwszym piętrze znajduje się poszukiwana kobieta, zaś pod stropem od drugiej strony - mężczyzna.

Insp. Mariusz Krzystyniak dodał natomiast, że razem z prokuratorami z Cieszyna i Bielsko-Białej grupa ok. 40 policjantów na bieżąco dokonuje oględzin, próbuje znaleźć przedmioty związane z instalacją gazową w budynku, przeszukuje gruzowisko wywiezione na inny teren oraz zabezpiecza cenne przedmioty i materiał dowodowy. W działaniach tych pomagają żołnierze WOT.

Tragiczna noc na Śląsku. Wybuch i pożar w zawalonej kamienicy

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę na ul. Głębokiej 32 w Cieszynie (woj. śląskie). Mieszkańcy poinformowali o odgłosach eksplozji, najpewniej doszło do wybuch gazu w jednej z kamienic. Na skutek tego część budynku uległa zawaleniu, a potem doszło do pożaru.



Konieczna była również ewakuacja lokatorów z sąsiednich budynków - łącznie 17 osób. Zgodnie z informacjami Miasta Cieszyn trzy osoby zostały poszkodowane.

Sytuacji nie pomógł fakt, że w pewnym momencie, na co najmniej jeden sąsiedni budynek przeszedł ogień. - Na ostatnich kondygnacjach wybuchł pożar, on został ugaszony przez straż pożarną. Wszystkie są obecnie zabezpieczone - mówił Przemysław Major, zastępca burmistrza Cieszyna.



O całej sytuacji powiadomiony został minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak. Pożar spowodował utrudnienia w ruchu dla mieszkańców Cieszyna. Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie poinformował, że dla ruchu kołowego do odwołania zostało zamknięte ścisłe centrum miasta od ul. Matejki w Cieszynie. "Ze względu na prowadzoną akcję zakazy ruchu zostały także ustawione na wszystkich ulicach wlotowych do Rynku" - dodano.