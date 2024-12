Dla jednych Sylwester to okazja do hucznej zabawy. Dla innych jest to stresujący czas, ponieważ ich pupile źle znoszą odgłosy fajerwerków. Istnieją jednak sprawdzone sposoby na to, aby zredukować stres u psa i pomóc mu przetrwać sylwestrowy wieczór. Jak to zrobić?

Coś, co dla nas jest świetną rozrywką, dla psów i innych zwierząt może być dramatycznym przeżyciem. Doskonale widać to zwłaszcza w okresie Sylwestra, gdy co chwila słychać wystrzały fajerwerków, a psy skamlą i szukają schronienia. Każdy właściciel powinien zadbać o to, aby przygotować swojego pupila do przetrwania tej nocy. Są na to sprawdzone sposoby.

Czym są fobie dźwiękowe u psów?

Psy różnie reagują na dźwięk. Niektórym głośne huki petard nie przeszkadzają, inne panicznie się boją. Mówi się wtedy o fobii akustycznej, która występuje, ponieważ zwierzęta te mają zdecydowanie bardziej czuły zmysł słuchu od ludzi. W praktyce oznacza to, że wszelkie dźwięki oddziałują na nie mocniej.

Hałas powodowany wybuchem sylwestrowych fajerwerków odbierany jest przez zwierzaki jako zagrożenie, dlatego szukają schronienia. Jeżeli są na świeżym powietrzu, często decydują się na paniczną ucieczkę.

Przygotowanie psa do nocy sylwestrowej

Ciekawie do tematu podeszła Katarzyna Gruszczyk z Gabinetu Weterynaryjnego Med Wet. W swoim artykule "Jak przetrwać Sylwestra? Strategie terapeutyczne fobii dźwiękowej u psów" z czasopisma "Animal Planet" z 2020 roku zwróciła uwagę na to, jak przygotować psa do nocy sylwestrowej. Można zastosować wybrane z poniższych strategii.

Psy boją się nie tylko dźwięków, ale również błysków, które towarzyszą wybuchom fajerwerków. Właśnie dlatego w noc sylwestrową warto dokładnie zasłonić okno. Na kilka dni przed Sylwestrem można w domu puszczać głośno muzykę z basami i bębnami, dzięki czemu pies przyzwyczai się do głośnych dźwięków.

Kolejnym sprawdzonym sposobem jest porządne nakarmienie psa przed nocą Sylwestrową. Im więcej węglowodanów w pożywieniu, tym lepiej. Oczywiście tylko wtedy, gdy zwierzak na skutek stresu nie wymiotuje i nie ma biegunki.

Jeżeli standardowe przygotowania nie są wystarczające i pies wciąż bardzo źle znosu huk fajerwerków, to warto udać się po pomoc do weterynarza. W niektórych przypadkach niezbędne jest zastosowanie leków psychotropowych (np. alprazolam). O możliwości ich stosowania decyduje lekarz weterynarii.

Jak reagować na fobię dźwiękową u psa?

Jagna Kudła z przychodni weterynaryjnej w Warszawie przygotowała zestawienie, w którym wymienia, jak postępować z psem po wystąpieniu fobii dźwiękowej. Wówczas należy:

zignorować psa;

wyglądać na osobę zrelaksowaną i szczęśliwą;

ograniczyć spacery i ekspozycje psa na bodźce dźwiękowe.

Nie należy pocieszać i uspokajać psa, ani tym bardziej na niego krzyczeć lub go bić. Wbrew pozorom, takie zachowanie tylko utwierdza zwierzę w przekonaniu, że sytuacja jest szczególna i jego niepożądane zachowanie się wzmacnia.

