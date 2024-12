Liczba witryn phishingowych i oszustw internetowych wzrosła w 2023 roku o 94 proc. w stosunku do 2020. Sylwester to gratka dla internetowych oszustów. Sprzyja temu gorączka rezerwacji noclegów i wyjazdów w ostatniej chwili. Cyberprzestępcy podszywają się pod właścicieli pensjonatów i apartamentów, oferując bardzo korzystne oferty. Policja oraz eksperci ostrzegają: nie każde ogłoszenie to okazja.