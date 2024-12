Do Kancelarii Prezydenta wpłynęła petycja, nakłaniająca Andrzeja Dudę do wystąpienia z nową inicjatywą legislacyjną. Autor wniosku postuluje, aby głowa państwa zajęła się jednym z symboli Rzeczpospolitej, a mianowicie flagą. Jak przekonuje, obecny kolor czerwony powinien zostać zastąpiony karmazynowym. Wówczas barwa lepiej nawiązywałaby do historii i odróżniała nas od innych krajów.

Mimo iż kolory biały i czerwony zostały uznane przez parlament za barwy narodowe już w 1831 r., symbolem państwowym flaga biało-czerwona została dopiero w 1919 r., krótko po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu przez Polaków niepodległości. Okazuje się jednak, że nie wszystkim do końca podoba się jej kolorystyka, w związku z czym co jakiś czas podnoszone są głosy wzywające do zmiany odcienia czerwieni.



Ostatnio poważnie zastanawiał się nad tym rząd PiS, za czasów którego resort kultury podjął się prac nad projektem ustawy o symbolach narodowych. I choć władza się zmieniła, postulaty pozostały żywe. Do Kancelarii Prezydenta wpłynęła przed świętami nowa petycja, nawołująca do daleko idących zmian.

Polska flaga zmieni barwy? Do prezydenta wpłynęła petycja

Jak czytamy we wspomnianej petycji, jej autor przekonuje prezydenta, aby ten wystąpił z inicjatywą legislacyjną, mającą na celu zamianę czerwieni na polskiej fladze na karmazyn. W opinii wnioskodawcy, zmiana ta ma "głębokie uzasadnienie historyczne, symboliczne oraz praktyczne".



"Karmazyn od wieków był symbolem majestatu, władzy i siły Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W heraldyce i tradycji polskiej ten odcień czerwieni był utożsamiany z dostojeństwem i szacunkiem" - napisano.

W związku z tym przywrócenie karmazynu na narodową flagę miałoby nie tylko nawiązywać do naszych korzeni, ale i być swoistym hołdem dla przeszłości. "W średniowieczu karmazyn przysługiwał rycerstwu, a później szlachcie. Taka też była barwa polskiej jazdy" - podaje autor wniosku.

Karmazyn zamiast czerwieni na polskiej fladze

Wśród argumentów wnioskodawcy znaleźć możemy także ten, odnoszący się do lepszej identyfikacji Polski na arenie międzynarodowej. Jego zdaniem obecna czerwień podobna jest do tej, jakiej używają m.in. Czesi czy Monakijczycy, co nie sprzyja podkreślaniu odrębności naszego kraju.



Autor petycji wskazuje również na pojawianie się karmazynu w literaturze i sztuce polskiej jako synonimu odwagi, poświęcenia i patriotyzmu oraz na możliwość poczynienia kroku ku pogłębieniu świadomości narodowej i umocnieniu tożsamości Polaków na świecie.

"Proszę o rozważenie tej propozycji i podjęcie odpowiednich kroków legislacyjnych w celu wprowadzenia tej zmiany" - kończy wnioskodawca, który pragnie pozostać anonimowy.

Powrót do korzeni. Karmazyn jako najszlachetniejszy z kolorów

Pierwotnie polską barwą narodową był właśnie karmazyn, stanowiący symbol dostojeństwa i bogactwa, a zarazem uważany za najszlachetniejszy z kolorów. Z uwagi na cenę barwnika – koszenili uzyskiwanej z larw czerwca polskiego, mało kto mógł sobie na niego pozwolić, dlatego też był on wykorzystywany jedynie przez najbogatszą szlachtę i dostojników państwowych.



Aktualnie barwami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązująca ustawą, są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. Od 2004 r. 2 maja jest w Polsce oficjalnie obchodzony jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.