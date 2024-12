Andrzej Duda podpisał ustawę o ustanowieniu 24 grudnia dniem wolnym od pracy. Prezydent skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, który ma przeprowadzić kontrolę następczą jej zapisów.

"W dniu 24 grudnia 2024 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw" - poinformowano na oficjalnej stronie Kancelarii Prezydenta.

PAP, powołując się na słowa szefowej KP RP Małgorzaty Paprockiej wskazał, że głowa państwa skierowała podpisaną ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Instytucja ma zbadać jej zapisy w trybie kontroli następczej.

Paprocka przekazała, że nowelizacja ustawy o dniach wolnych od pracy zostanie poddana kontroli z uwagi na wątpliwości, które były podnoszone przede wszystkim podczas rozmów prowadzonych w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami pracodawców i pracowników. Dodała, że w ich trakcie poruszono kwestie braku konsultacji ustawy i zaskoczenia obu stron tymi przepisami.

"Organizacje pracowników, przede wszystkim 'Solidarność' kładła nacisk na dyskryminacyjny charakter ustawy wobec pracowników zatrudnionych w handlu. W związku z tym prezydent zdecydował, że ustawa będzie poddana kontroli przez TK, ale w trybie następczym, czyli ustawa wchodzi w życie, ale punktowo w tych aspektach, które budzą duże zaniepokojenie partnerów społecznych, zostanie skierowana do TK" - powiedziała Paprocka.

Wigilia 2025. Lewica cieszy się z decyzji Andrzeja Dudy

Decyzję prezydenta skomentowała w mediach społecznościowych Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. "Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę Lewicy, dzięki której już każda Wigilia będzie dniem ustawowo wolnym od pracy! Miliony pracujących Polek i Polaków zyskają ten ważny czas dla siebie, dla bliskich, dla rodziny" - napisała.

Minister wykorzystała swój wpis, by podziękować wszystkim, którzy "włączyli się z prace i poparli nasz projekt".

"Dobrze jest wspólnie robić dobre rzeczy!" - podsumowała Dziemianowicz-Bąk.

Wigilia 2025 dniem wolnym od pracy

6 grudnia Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy w sprawie Wigilii wolnej od pracy. Zakładały one m.in., że w grudniu pracownik handlu nie będzie mógł pracować więcej niż dwie niedziele, chociaż handlowe będą trzy.

Projekt ustawy o wolnej Wigilii złożyła Lewica. Partia chciała, by zmiany weszły w życie jeszcze w tym roku. Jednak na posiedzeniu sejmowej komisji gospodarki i rozwoju oraz polityki społecznej i rodziny do projektu wprowadzono poprawki Koalicji Obywatelskiej. Te mówiły o tym, by nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 lutego 2025 roku, a także, żeby trzy niedziele poprzedzające Wigilię były handlowe.

Po przyjęciu ustawy przez Sejm Dorota Marek z Koalicji Obywatelskiej stwierdziła, że nowe przepisy dotyczące Wigilii to wypracowane przez Senat rozwiązanie, oznaczające "kompromis wszystkich klubów".

Z kolei Lewica opublikowała wpis z treścią: "Nasz prezent na Mikołajki: Wolna Wigilia z gwarancją tego, że żaden pracownik handlu nie będzie pracował więcej niż dwie niedziele w grudniu".

Ryszard Petru za kasą w dyskoncie

Zdecydowanym przeciwnikiem ustanowienia Wigilii dniem wolnym od pracy był poseł Trzeciej Drogi, Ryszard Petru. Gdy w Polsce trwała debata nad zgłoszonym przez Lewicę projektem ustawy w tej sprawie, Petru zapowiedział, że zamierza spędzić tegoroczną Wigilię w pracy. I to nie w Sejmie, a przy sklepowej kasie.

W piątek Petru poinformował na portalu X o podpisaniu umowy z jednym z warszawskich dyskontów. 24 grudnia rano w ramach happeningu, stawił się w jednym z warszawskich sklepów Biedronki, gdzie m.in. obsługiwał piec do pieczywa, pracował za kasą i wykładał towar na półki.