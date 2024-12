- Donald Tusk nie mówi, że będziemy wspierać Ukrainę do samego końca, tylko że chodzi nam o sprawiedliwy pokój - powiedział były szef MSZ Jacek Czaputowicz. Jak dodał, tym wpisujemy się w koncepcję Orbana. - Raz jesteśmy przeciwko działaniu USA, a z drugiej strony odmawiamy wysłania żołnierzy, aby w Ukrainie nadzorowali zawieszenie - wyjaśnił. - Tę słabość Rosja czuje - podsumował gość.

- Generał Keith Kellogg chce znaleźć rozwiązanie dla konfliktu w Ukrainie - powiedział były szef MSZ prof. Jacek Czaputowicz w "Gościu Wydarzeń", komentując wizytę wysłannika Donalda Trumpa ds. Ukrainy i Rosji w Europie. - Ma pełnomocnictwa prezydenta elekta - dodał.

Jak ocenił Czaputowicz, to dobrze, że generał pojawi się w Warszawie. - Jesteśmy ważnym krajem, sąsiadem Ukrainy - przypomniał.

Gość został zapytany przez prowadzącego Piotra Witwickiego, czy wizyta ta nie może być powiązana z poparciem dla kandydata wspieranego przez PiS, Karola Nawrockiego. - Moim zdaniem nie ma to żadnego znaczenia - odpowiedział.

- Choć to oczywiste, że w relacjach amerykańskich z różnymi europejskimi politykami dużą rolę będą odgrywały współdzielone wartości. Tak było wcześniej - wyjaśnił Czaputowicz.

WIDEO: "Wpisujemy się w koncepcję Orbana". Były szef MSZ o działaniach Tuska

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Były szef MSZ o konflikcie w Ukrainie: Europa nie dała rady

- Prezydent elekt USA Donad Trump rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem o tym, że trzeba wywalczyć o zawieszenie broni. Zaproponował, aby to żołnierze z Europy nadzorowali to porozumienie - przekazał były szef MSZ.

- Gdy prezydent Francji przedstawił to rozwiązanie premierowi Donaldowi Tuskowi, ten odmówił. Odwrócił się od tej oferty. A to była możliwość wykazania się - zaznaczył.

Czaputowicz przypomniał, że w kampanii "wyraźnie krytykowano Trumpa". - Jest duży problem, jak rozwiązać ten konflikt bez USA. Bo jak przyszło co do czego, to Europa nie jest gotowa tego zrealizować - zaznaczył.

ZOBACZ: Plan pokojowy Donalda Trumpa. Władimir Putin odrzucił propozycję

- Teraz wszyscy na Trumpa patrzą, jak na zbawcę, gdy chodzi o bezpieczeństwo w Europie - zaznaczył były szef MSZ.

- Prezydent elekt USA mówi, niech Ukraina dogada się z Rosją, a oni wesprą to rozwiązanie. Trump chce, abyśmy to zrobili we własnym zakresie. Problemem jest to, że Ukrainą przegrywa tę wojnę. Jest teraz wielka ofensywa Rosji - przekazał Czaputowicz.

Jak przekazał gość, "Polska postawiła na złą opcję, Europa nie dała rady".

"Wpisujemy się w koncepcję Orbana". Były szef MSZ o działaniach Tuska

Czaputowicz odniósł się do wpisu byłego prezydenta Rosji, Dmitrija Miedwiediewa, który napisał, że "Europa musi zostać ukarana wszelkimi dostępnymi nam środkami: politycznymi, gospodarczymi i hybrydowymi".

- Moskwa może realizować takie działania. Z ich perspektywy byliśmy tym czynnikiem, który działał na ich niekorzyść - zaznaczył.

Były szef MSZ przekazał, że to, co Polska mówi, nie jest spójne z tym, co robi.

- Usunięto rosyjski konsulat, wzrosło napięcie w relacjach, domagano się ustami ministra Sikorskiego żołnierzy NATO w Ukrainie, miało być zestrzeliwanie rosyjskich samolotów nad Ukrainą. I niektórych rzeczy niezrealizowano - wyliczył były szef MSZ i dodał, że wyszło to niepoważnie.

- Wpisujemy się w koncepcję Viktora Orbana, to on cały czas mówi o "partii pokoju". Tusk nie deklarował po spotkaniu z Macronem, że będziemy wspierać Ukrainę do samego końca, tylko że chodzi nam o sprawiedliwy pokój - wyjaśnił Czaputowicz.

ZOBACZ: Sondaż: Nagły zwrot wśród Polaków. Ukraina powinna iść na ustępstwa Rosji

- Retoryka to jedna rzecz, a działanie druga - zaznaczył mówiąc, że z tej perspektywy jest to dla Moskwy zwycięstwo.

- Czy może być coś lepsze dla Rosji, niż to, że raz jesteśmy przeciwko działaniu USA w sprawie pokoju, a z drugiej strony odmawiamy gotowości do wejścia do Ukrainy, aby tam nadzorować zawieszenie - zapytał.

- Nie może być lepszej postawy ze strony Polski dla Kremla. A my tak robimy, to jest fakt wymierny. Tę słabość Rosja czuje - podsumował gość.