Ponad połowa Polaków uważa, że Ukraina powinna zgodzić się na pokój nawet za część swojego terytorium - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Jak dodano, to pierwszy raz od czasu wojny, gdy zwyciężyła taka opcja. Jeszcze we wrześniu chciało tego 39 proc. ankietowanych. Z kolei walki za wszelką cenę chce niewiele ponad 30 proc. badanych.

55 proc. Polaków uważa, że wojnę w Ukrainie należy zakończyć, nawet jeśli Ukraina będzie musiała zrezygnować z części swojego terytorium lub części swej niezależności - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Oznacza to, że po raz pierwszy od wybuchu wojny w polskim społeczeństwie przeważa pogląd, że należy dążyć przede wszystkim do zakończenia konfliktu i zawarcia pokoju. We wrześniu tego roku tego zdania było 39 proc. ankietowanych, a w kwietniu 2022 r. - 26 proc.

31 proc. badanych, a więc mniej niż co trzeci Polak, uważa obecnie, że walkę należy kontynuować, nie idąc na żadne ustępstwa wobec Rosji (przy odpowiednio 46 proc. we wrześniu tego roku i 59 proc. w kwietniu 2022 r.). 14 proc. ankietowanych nie ma obecnie zdania na ten temat.

Wojna w Ukrainie. CBOS: Ponad połowa Polaków za pokojem z ustępstwami

Pracownia sondażowa zauważa, że na różnych etapach wojny wśród Polaków zawsze dominowało przekonanie, że Ukraińcy (przy wsparciu Zachodu) powinni wciąż walczyć i nie iść na żadne ustępstwa wobec Rosji. Jak wskazano w opracowaniu, od początku drugiego roku wojny odsetek ten jednak stale się obniżał, a w ciągu ostatnich trzech miesięcy spadł jeszcze o kilkanaście punktów procentowych.

Jak dodano, rozmowy pokojowe częściej popierają Polacy w grupie wiekowej 18-24 lat, mieszkańcy najmniejszych miast, osoby gorzej wykształcone, źle oceniające swoje warunki materialne, częściej praktykujące religijnie oraz wyznające poglądy prawicowe.

CBOS zauważył, że wysokie poparcie dla zakończenia wojny jest także wśród wyborców prawicowych partii opozycyjnych: zwłaszcza Konfederacji Wolność i Niepodległość, ale też Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei opinie na ten temat są dość podzielone w elektoracie Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi.

Badanie zrealizowano w dniach od 28 listopada do 8 grudnia 2024 roku na próbie liczącej 915 osób.