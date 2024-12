Turcy stroją choinki i śpiewają świąteczne hity. Nowa "tradycja"

Choć Turcja to kraj muzułmanów, to jednak w grudniu wielu z jego mieszkańców decyduje się na strojenie choinek i wspólne śpiewanie świątecznych piosenek. Nieoczekiwanie wcale jednak nie chodzi o święta Bożego Narodzenia.

Od kilku lat widok choinki i ozdób świątecznych na tureckich ulicach nie jest niczym zaskakującym. Choć nam kojarzy się to przede wszystkim z obchodzeniem świąt Bożego Narodzenia, to jednak dla Turków znacznie tych symboli jest zupełnie inne.

Dlaczego choinka i ozdoby z napisem Merry Christmas są coraz powszechniejsze?

Turcy uwielbiają zapożyczenia z amerykańskiej kultury

W Turcji panuje moda na to, co amerykańskie. W produkcjach filmowych zza oceanu święta obchodzone są z przepychem. Na popularnych platformach VOD nie brakuje tytułów o takiej tematyce. Turcy je oglądają, a następnie zapożyczają wybrane tradycje i adaptują je do swoich potrzeb.

Nie przeszkadza im to, że są muzułmanami i nie odchodzą świąt Bożego Narodzenia. Dla nich tradycyjna choinka ma zupełnie inne znaczenie. Temat ten poruszył Aygen Erdentug w swoim artykule "The Christmas Tree and Santa Claus on New Year's Eve in Turkey", który ukazał się w zbiorze "Anthropology of the Middle East" z 2009 roku.

Coś, co dla przeciętnego Polaka jest symbolem, który nierozerwanie wiąże się z obchodzeniem święta religijnego, dla Turka jest elementem rozrywki. To sprawia, że w trakcie zagranicznej podróży nad Bosfor chrześcijanie mogą mieć nie lada trudności z odnalezieniem się w okresie świątecznym i noworocznym.

Drzewko noworoczne dla Turka

Nasza świąteczna choinka w Turcji nabrała zupełnie nowego znaczenia. W tym kraju bowiem przystrojone drzewko stało się tradycyjnym elementem noworocznym. To sprawia, że na tureckich ulicach w grudniu i styczniu widać przystrojone choinki, a nawet palmy z ozdobami świątecznymi.

Turkom zupełnie nie przeszkadzają napisy bożonarodzeniowe czy świąteczne sentencje. Dla nich liczy się przede wszystkim estetyka ozdób i to, że dodają wyjątkowego klimatu przestrzeni miejskiej w dniach, w którym żegna się stary rok i wita ten nowy.

Prezenty w Nowy Rok

Choinka i ozdoby świąteczne to nie wszystko. W Turcji wręcza się też prezenty, ale... z okazji Nowego Roku.

Dokładnie 1 stycznia w szkołach i biurach organizowane są imprezy noworoczne z prezentami, które poniekąd nawiązują do chrześcijańskich Mikołajek.

Zagraniczne hity świąteczne zna już wielu Turków

W okresie grudnia i stycznia w Turcji dużą popularnością cieszą się również przeboje świąteczne, w tym m.in. utwory Wham i Mariah Carey. Zna je wielu Turków. Śpiewane są w trakcie imprez sylwestrowych i noworocznych, a także lecą z głośników w miejscach publicznych.

