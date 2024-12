Tureccy archeolodzy twierdzą, że odkryli grób, w którym znajdują się szczątki świętego Mikołaja. Chodzi oczywiście o katolickiego biskupa żyjącego na przełomie III i IV wieku w starożytnym mieście Mira. Do tej pory posiadaniem szczątków słynnego biskupa szczycą się dwa włoskie miasta.

Tureccy archeolodzy odkryli sarkofag, w którym ich zdaniem mogą znajdować się szczątki świętego Mikołaja - hojnego chrześcijańskiego biskupa i świętego, który był inspiracją dla komercyjnej postaci w czerwonym płaszczu i z siwą brodą.

Odkrycia dokonano na terenie kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja w Demre w dystrykcie Antalya, gdzie w starożytności znajdowało się miasto Mira. To właśnie w tym mieście miał na przełomie III i IV wieku mieszkać biskup Mikołaj.

Świątynia, która powstała na jego cześć, została wybudowana przez bizantyjskiego cesarza Teodozjusza II.

Według archeologów, odkryty około dwa metry pod ziemią wapienny sarkofag jest w nienaruszonym stanie.

Święty Mikołaj w Bari. Pomyłka, która trwa do dzisiaj?

Jeśli odkrycie archeologów się potwierdzi, będzie to nie lada sensacja. Do tej pory sądzono bowiem, że szczątki świętego Mikołaja znajdują się w Bari we Włoszech. Miały zostać przejęte przez włoskich kupców w 1087 roku, kiedy Mirę - wówczas miasto greckie - najechali Turcy Seldżuccy.

Posiadaniem szczątków świętego Mikołaja z Miry szczyci się również inne włoskie miasto - Wenecja.

Skąd zatem te rozbieżności? Jak się okazuje kilkaset lat temu mogło dojść do pomyłki. Na podstawie odkrytych niedawno dokumentów ustalono, że w Bari znajdują się szczątki jakiegoś innego, niezidentyfikowanego duchownego. Badania potwierdziły, że szczątki z Wenecji należą do tej samej osoby.

Święty Mikołaj jest jednym z najbardziej czczonych świętych prawosławnych, a także świętym katolickim. Jest to postać bardzo zagadkowa, ponieważ wzmianki o nim pojawiają się dopiero w VI wieku, czyli ponad 200 lat po jego domniemanej śmierci.

Według legend, Mikołaj otrzymał w spadku po rodzicach spory majątek, którym chętnie dzielił się z ubogimi. Wyróżniał się pobożnością i miłosierdziem, dlatego mieszkańcy Miry wybrali go na swojego biskupa.

