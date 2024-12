Lotniska w Moskwie zostały tymczasowo zamknięte "ze względów bezpieczeństwa" - przekazała po godzinie 14 Federalna Agencja Transportu Lotniczego Rosji.

Rosja. Moskiewskie lotniska zamknięte

"W trosce o bezpieczeństwo lotów cywilnych wprowadzono tymczasowe ograniczenia w funkcjonowaniu lotnisk Szeremietiewo, Domodiedowo, Wnukowo, Żukowskij i Kaługa tymczasowo nie obsługują żadnych lotów" - czytamy w komunikacie.

"Załogi samolotów, kontrolerzy ruchu lotniczego i służby lotniskowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa" - przekazano.

Chociaż nie podano oficjalnego powodu podjęcia tej decyzji, to w mediach społecznościowych pojawiły się informacje, że lotniska są zagrożone atakiem dronów. Ograniczenia zniesiono o 16:39 czasu moskiewskiego.

Atak na rosyjskie lotnisko

Wcześniej ukraińskie drony zaatakowały lotnisko Bałtimor w obwodzie woroneskim. Stacjonują tam samoloty należące do 47. pułku lotniczego, w tym bombowce Su-34. "Nad obiektem zestrzelono kilka bezzałogowców. Jeden z dronów spadł na pobliskie zabudowania. Poszkodowanych nie ma. Na terenie lotniska nie doszło do uszkodzeń" - przekazano w mediach społecznościowych.

We wrześniu bieżącego roku doszło do podobnej sytuacji. Zawieszono wówczas ruch lotniczy na lotniskach Wnukowo i Domodiedowo po tym, jak pojawiły się informacje o kilkudziesięciu dronach lecących w stronę stolicy Rosji. 20 z nich przechwycono. Jak informował w mediach społecznościowych mer Moskwy Siergiej Sobianin, drony zestrzelono w obwodach Ljuberckim i Ramenskoje w rejonie Moskwy oraz Podolskim odległym o ok. 38 km od Kremla.