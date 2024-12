Przejścia graniczne Rosji w pobliżu granicy z Estonią działają normalnie - twierdzi Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ, cytowana przez agencję TASS. Wcześniej strona estońska ostrzegała swoich obywateli o możliwych trudnościach na granicy. Zaapelowano też do Estończyków, którzy przybywają na terytorium Federacji Rosyjskiej o powrót do ojczyzny.

"Moskwa nie zamyka granicy z Estonią, ani nie poddaje obywateli Rosji posiadających paszporty UE zwiększonej kontroli przy wjeździe" - oświadczyła we wtorek w komunikacie Zacharowa. Jednocześnie zaznaczyła, że doniesienia strony estońskiej są "fałszywe".

Z przekazu rzeczniczki kremlowskiego MSZ wynika, że Estonia miała "rozpowszechniać całkowicie sfabrykowane informacje wśród swoich obywateli, którzy planują odwiedzić Rosję".

Granica Rosji z Estonią. Zacharowa: Przejścia działają normalnie

W przestrzeni medialnej ukazały się informacje dotyczące utrudnień. "Twierdzenia, że ​​rosyjscy strażnicy graniczni poddają Rosjan z paszportami UE wzmożonej kontroli, są również nieprawdziwe" - dodała Zacharowa.

Rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji twierdzi, że sytuacja uległa pogorszeniu w obliczu "polityki prowadzonej przez kraje Unii Europejskiej, w tym decyzji Finlandii o zamknięciu granicy z Rosją".

"To zmusiło ludzi do wjazdu do naszego kraju przez Estonię" - dodała. Zapewniła, że przejścia graniczne działają "normalnie", a "Rosja jest gotowa przyjąć tylu gości, ilu jest chętnych do wjazdu".

Stanowisko Kremla miało zostać wydane w odpowiedzi na zapytania rosyjskich mediów.

Estonia. Ostrzeżenia dla obywateli przybywających w Rosji

Pięć dni wcześniej Baltic Times przekazał, że estońskie MSZ zaleca unikanie wszelkich podróży do Rosji. Poproszono też obywateli o "ponowne rozważenie konieczności pobytu" i - jeśli to możliwe - natychmiastowy powrót do Estonii.

"Federacja Rosyjska oficjalnie uznała Estonię za kraj nieprzyjazny, co może skutkować negatywną postawą władz rosyjskich wobec obywateli Estonii" - czytamy.

Pojawiło się też ostrzeżenie przed wydłużonym czasem oczekiwania na przejściach granicznych, co może być związane z tymczasowym zamknięciem granicy rosyjskiej lub ograniczeniami w jej przekraczaniu.