Pasterka jest nieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia. Od stuleci przyciąga do kościołów rzesze wiernych w różnym wieku. Stanowi swoistą formę uczczenia pamięci o pasterzach, którzy gdy tylko dowiedzieli się o narodzinach Jezusa, wyruszyli do stajenki, aby go powitać. Ta podróż inspiruje współczesnych wiernych do odwiedzenia żłóbka przygotowanego w kościele.