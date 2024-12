Ukraińskie media donoszą, że pierwszy oddział ochotniczego Legionu Ukraińskiego wyjechał z Polski do Ukrainy. Szkolenie ochotników ma być kontynuowane na ukraińskich poligonach.

Pierwszy oddział formującego się w Polsce ochotniczego Legionu Ukraińskiego wyjechał już do Ukrainy - podała Ukraińska Prawda, powołując się na słowa Wasyla Bodnara, ambasadora Ukrainy w Polsce.

Dyplomata zaznaczył, że szkolenie pierwszych legionistów-ochotników będzie kontynuowane na ukraińskich poligonach. Jak poinformował Bodnar, 10 stycznia kolejni ochotnicy podpiszą kontrakty z Siłami Zbrojnymi Ukrainy i rozpoczną szkolenia na poligonach w Polsce.

Legion Ukraiński. Pierwsi ochotnicy wyjechali z Polski

- To jest właściwie historia sukcesu, którą niektórzy politycy lub rosyjska propaganda próbują przedstawić w negatywnym świetle. Oczywiście chcielibyśmy, aby ten proces przebiegał szybciej, ale idzie jak idzie - ocenił ambasador.

Zdaniem Bodnara proces zgłaszania się ochotników do Legionu Ukraińskiego można stymulować jedynie poprzez zachętę, gdyż udział w jednostce jest absolutnie dobrowolny.

Wojna w Ukrainie. Ile chętnych do legionu ochotników?

Wcześniej informowano, że do początku listopada do Legionu Ukraińskiego w Polsce wpłynęło ponad 500 wniosków z 30 krajów. 2 października szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że liczba Ukraińców, którzy zgłosili się na ochotnika do Legionu Ukraińskiego w Polsce, jest niezwykle mała.

Pod koniec miesiąca chargé d'affaires Polski w Ukrainie Piotr Łukasiewicz powiedział, że kraj jest gotowy do szkolenia ukraińskich rekrutów, ale najpierw Ukraina musi zgromadzić wystarczającą liczbę ochotników.

