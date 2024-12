Po upadku reżimu Baszara al-Asada Rosja zaczęła wycofywać część swoich wojsk z Syrii. Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) informuje w poniedziałkowym raporcie, że ewakuacja przebiega nie bez komplikacji.

"Statek towarowy 'Sparta', który Rosja wysłała, aby wywieźć swoją broń i sprzęt z Syrii, zepsuł się w drodze - zawiodła rura paliwowa głównego silnika" - poinformowali. Rosyjska załoga próbuje rozwiązać problem i dryfuje na pełnym morzu w pobliżu Portugalii.

Agencja zaznaczyła, że pozostała część rosyjskiego kontyngentu w Syrii zakończyła wycofywanie się z odległych obszarów i jest obecnie zgromadzona tylko w dwóch bazach - Hmejmim i Tartus.

Rosjanie ewakuują się z Syrii. Mieli dostać ultimatum

Rosjanie rozpoczęli też przerzucanie części swojej broni i sprzętu drogą morską z portu w Tartus do Libii.

Jednocześnie trwają negocjacje w sprawie zamknięcia ostatnich baz. Rebelianci mają żądać, by zostały one zlikwidowane nie później niż do 20 lutego 2025 r. "Krok ten jest rzekomo związany z dążeniem nowych władz w Damaszku do zniesienia międzynarodowych sankcji" - wyjaśnia ukraiński wywiad.

Ukraiński wywiad opisuje, że Moskwa liczy prawdopodobnie na porozumienie się z nowymi siłami w Syrii. "Nawet przedstawiciele tzw. dyplomacji moskiewskiej nie nazywają już rebeliantów "terrorystami", a demonstrują raczej neutralną retorykę" - poinformowano.

Jak informowała wcześniej agencja Ukrinform, w sobotę 21 grudnia w wyniku udanej operacji HUR i Ministerstwo Spraw Zagranicznych ewakuowały z Syrii przez Liban 31 obywateli Ukrainy i trzech obywateli syryjskich, krewnych Ukraińców.