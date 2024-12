Niemal połowa Ukraińców jest skłonna poprzeć przystąpienie Ukrainy do NATO bez terenów okupowanych przez Rosję. Przeciwnych jest 36 proc. badanych. Podkreślono, że wyniki po raz pierwszy wyglądają w ten sposób - w ubiegłym roku przeciwnych ustępstwom było znacznie więcej, bo 52 proc. osób.

Z badania przeprowadzonego przez Fundację Inicjatywy Demokratyczne im. I. Kuczerowa wynika, że 47 proc. Ukraińców jest gotowych poprzeć przystąpienie Ukrainy do NATO bez terenów okupowanych przez Rosję.

Wojna w Ukrainie. Coraz więcej osób chce wstąpienia do NATO

Przeciwnych temu rozwiązaniu jest 36 proc. respondentów. W czerwcu 2023 roku przeprowadzono podobny sondaż i wówczas przeciwnych było 52 proc. Największą grupę osób, które sprzeciwiają się takiemu rozwiązaniu, stanowią osoby powyżej 50. roku życia.

60 proc. respondentów uważa, że jedynie przystąpienie Ukrainy do NATO może powstrzymać Rosję i zapobiec kolejnym atakom w przyszłości. Wśród odpowiedzi, jak przywrócić pokój, często wskazywano również na przywrócenie statusu nuklearnego Ukrainy (39 proc).

Władimir Putin powiedział, że wojna może się zakończyć, jeśli Kijów zacznie wycofywać wojska i zobowiąże się do niewstępowania do NATO. Jako warunek konieczny przedstawił "neutralny, pozablokowy, nieatomowy status Ukrainy". To rozwiązanie popiera 12 proc. ankietowanych.

W badaniu wzięło udział 1518 osób w wieku powyżej 18 lat ze wszystkich kontrolowanych przez rząd terytoriów Ukrainy.

Sondaż CBOS. Polacy popierają ustępstwa wobec Rosji

Podobne opinie mają Polacy. W grudniu przeprowadzono sondaż, z którego wynika, że 55 proc. obywateli Polski uważa, że wojna powinna zostać zakończona, nawet jeśli Ukraina będzie musiała oddać część swojego terytorium lub niepodległość. 31 proc. badanych, a więc mniej niż co trzeci Polak, uważa obecnie, że walkę należy kontynuować, nie idąc na żadne ustępstwa wobec Rosji. 14 proc. ankietowanych nie ma obecnie zdania na ten temat - wynika z sondażu CBOS.

Jak zauważa CBOS na różnych etapach wojny wśród Polaków zawsze dominowało przekonanie, że Ukraińcy (przy wsparciu Zachodu) powinni wciąż walczyć i nie iść na żadne ustępstwa wobec Rosji. Jak wskazano w opracowaniu, od początku drugiego roku wojny odsetek ten jednak stale się obniżał, a w ciągu ostatnich trzech miesięcy spadł jeszcze o kilkanaście punktów procentowych.