Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie przekazała wieści o niezwykłym odkryciu, jakiego dokonano na terenie Nadleśnictwa Baligród. Podczas listopadowych poszukiwań Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego "Galicja" natrafiono na grot, który pochodzi z epoki wpływów rzymskich.

Bieszczady. Grot z czasów rzymskich

Jak opowiada Artur Hejnar ze Stowarzyszenia "Galicja", grot został znaleziony przez "Piotra Chmiela, który w tym roku odnalazł już średniowieczny puginał". - Późna jesień w Bieszczadach to dobry moment na prowadzenie poszukiwań, szczególnie po pierwszych przymrozkach, wtedy przyroda odsłania nieco zieloną pokrywę, pozwalając dotrzeć do historii ukrytych w leśnych ostępach i przedmiotów zalegających w ziemi - dodaje.

ZOBACZ: Sensacyjne odkrycie w Turcji. Twierdzą, że znaleźli grób świętego Mikołaja

- Grot odkryty przez Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne Galicja w sąsiedztwie Przełęczy Żebrak najprawdopodobniej należy łączyć z okresem wpływów rzymskich. Po przekazaniu przez Urząd Konserwatorski grot trafi do konserwacji, a następnie będziemy chcieli go zaprezentować na wystawie archeologicznej w naszym muzeum - potwierdza dr Piotr Kotowicz, archeolog z Muzeum Historycznego w Sanoku.

Archeolog podkreśla, że nie jest to pierwsze tego typu znalezisko, ale podobne artefakty wciąż należą do rzadkości. W ostatnich latach odkryto m.in. dwa groty włóczni, brązową sprzączkę od pasa oraz złoty solid Teodozjusza II.

ZOBACZ: Tragiczne znalezisko na drzewie. Policja wszczęła śledztwo



Grot z czasów rzymskich ma długość 23 cm i na początku grudnia został przekazany do siedziby WUOZ Delegatura w Krośnie. Może w następnej kolejności trafić do muzeum. Nie jest to jedyne takie znalezisko, którego dokonano w ostatnim czasie. Kilka tygodni wcześniej odkryto również grot włóczni, który pochodzi z czasów średniowiecza.

W wakacje przekazano wieści o odnalezieniu sztyletu z brązu, średniowiecznego puginału oraz duży mosiężnego pierścienia. Odkryć także dokonało stowarzyszenie "Galicja". Zabytki trafiły do Muzeum Historycznego w Sanoku, a w miejscach odnalezienia artefaktów przeprowadzono wizje terenowe.



WIDEO: Mocne słowa wicemarszałka Sejmu. "To bydło nie będzie bezkarne" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

polsatnews.pl