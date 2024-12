Plaża Las Canteras w Las Palmas de Gran Canaria ponownie staje się miejscem, gdzie dzieją się cuda. Powstała tam unikalna bożonarodzeniowa szopka wykonana w całości z piasku. To niesamowite dzieło sztuki przyciąga co roku tysiące turystów, zachwycając swoją skalą i detalami.

Jak można przeczytać na portalu grancanaria.com, tegoroczna szopka bożonarodzeniowa z piasku w Las Palmas de Gran Canaria to już 19. odsłona tego wyjątkowego projektu. Szopka zajmuje powierzchnię około 2 000 metrów kwadratowych, a do jej budowy zużyto ponad 2 000 ton piasku. Najwyższe rzeźby osiągają nawet trzy metry wysokości, a cała kompozycja rozciąga się na 12 metrów długości.

Piaskowa szopka, którą tworzą artyści

Jak informuje portal belendearena.es w pracach nad szopką wzięło udział kilku rzeźbiarzy z różnych krajów:

Johannes C. Hogebrink, Holandia,

Paco Arana, Hiszpania,

Bentejuí Ojeda, Hiszpania,

Aarón Ojeda, Hiszpania,

Fergus Mulvany, Irlandia,

Sue McGrew, Stany Zjednoczone,

Gresham Glover, Stany Zjednoczone,

Asheley Henning, Kanada,

Michel DeKok, Holandia,

Etual Ojeda, Hiszpania.

Każdy z artystów dodał swoje unikalne spojrzenie, tworząc kilka scen bożonarodzeniowych, takich jak ulice Betlejem, Zwiastowanie Pańskie, Mędrcy ze Wschodu czy Narodzenie Jezusa.

W tym roku dodatkowym motywem przewodnim jest hołd złożony historycznym dzielnicom Las Palmas, co jeszcze bardziej podkreśla lokalny charakter tego dzieła.

Nie tylko sztuka, ale i pomoc

"Belén de Arena" w Las Palmas de Gran Canaria to coś więcej niż tylko atrakcja turystyczna. Od samego początku wydarzenie miało również wymiar charytatywny. Darowizny zebrane od odwiedzających oraz fundusze ze sprzedaży artykułów promocyjnych trafiają do lokalnych jadłodajni i organizacji wspierających osoby w potrzebie.

Wedle ustaleń thecanaryguide.com w 2023 roku udało się zebrać ponad 16 tysięcy euro. Organizatorzy szopki przypominają, że świąteczny czas to idealny moment na okazanie solidarności i wsparcia dla potrzebujących. Natomiast łączna zebrana pula we wszystkich dotychczasowych edycjach wynosi aż 250 tysięcy euro.

Zaplanuj swoją wizytę na plaży Las Canteras

Szopkę z piasku na plaży Las Canteras można podziwiać od 29 listopada 2024 roku do 7 stycznia 2025 roku. Organizatorzy przewidują, że liczba odwiedzających przekroczy w tym roku 170 tysięcy, co uczyni to wydarzenie jedną z najpopularniejszych atrakcji bożonarodzeniowych w Hiszpanii.

Dla turystów odwiedzających Las Palmas de Gran Canaria w okresie świątecznym "Belén de Arena" to punkt obowiązkowy. Ta niesamowita szopka łączy tradycję z nowoczesnością, a jej twórcy przypominają o wartościach wspólnoty i solidarności, które są szczególnie istotne w czasie Bożego Narodzenia.

