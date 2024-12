Bez wątpliwości, wśród nas jest wiele osób, które za świąteczną gorączką nie przepadają. Nie każdy lubi wolne dni spędzać na sprzątaniu, gotowaniu i staniu w sklepowych kolejkach.

A że za oknem coraz częściej panuje aura szara i deszczowa, a nie taka jak z bożonarodzeniowej zimowej pocztówki, rodzą się pomysły na alternatywne spędzenie tego czasu. A może święta pod palmami?

Boże Narodzenie pod palmami. Oto prawdziwe hity

Jak podaje portal NaTemat na takie rozwiązanie stawiają przede wszystkim młodsi, przedstawiciele tzw. generacji zet i 40-latków. Rozmówca portalu, Radosław Damasiewicz z Travelplanet wskazał najpopularniejsze kierunki. Okazuje się, że 60 proc. rezerwacji w okresie bożonarodzeniowym i noworocznym to Egipt i Turcja.

Co ciekawe, ceny wczasów all-inclusive w tych miejscach wzrosły, ale dla Polaków nie stanowi to przeszkody. Według Travelplanet, zainteresowanie takim świętowaniem wzrosło dwukrotnie.

Ile kosztuje Wigilia w ciepłych krajach? W przypadku Egiptu średnia cena wynosi ponad 3,7 tysiąca złotych. Za odpoczynek w Turcji trzeba wydać ponad 2,8 tysiąca. Afrykański lider to prawdziwy hit, wybierany przez prawie połowę turystów. Niemal 11 proc. stawia z kolei na kurorty w azjatyckim państwie.

ZOBACZ: Jest zakazana w kilku krajach. Polacy zajadają się nią na potęgę

Trzecie miejsce na podium najchętniej wybieranych kierunków zajmuje Malta. Zdobywa ona coraz większe uznanie Polek i Polaków. Lata tam 6,7 proc. osób, które chcą spędzić ciepłe Boże Narodzenie i Sylwestra. Europejska wyspa przekonuje ceną. Tam świąteczni turyści wydadzą średnio 2,5 tysiąca złotych za osobę.

Sylwester na innym kontynencie? To coraz częstszy wybór

W zestawieniu pierwszą piątkę uzupełniają Wyspy Kanaryjskie i Cypr. Choć pobyt na Kanarach potaniał, to wciąż koszt all-inclusive dla jednej osoby przekracza 5 tysięcy złotych. Z kolei na "wyspie Afrodyty" spędzimy czas za niewiele ponad 2,5 tysiąca.

To, co przykuło uwagę turystycznych agentów, to skłonność polskich obywateli, by spędzić Boże Narodzenie i przywitać nowy rok bardzo daleko od domu. Aż 18 proc. rezerwacji to wyjazdy egzotyczne. W tej grupie szczególnie upodobaliśmy sobie Zjednoczone Emiraty Arabskie, Dominikanę, Zanzibar, Wietnam i Bahrajn.

ZOBACZ: Coraz droższe bilety lotnicze. "Jest obawa, że zabijemy popyt na podróże"

Lubimy też świętować w Portugalii. Polacy często decydują się na słoneczne Boże Narodzenie na Maderze lub w rejonie Algarve - przekazał Interii Deniz Rymkiewicz, ekspert internetowego biura podróży eSky. Wskazał on, że w tym drugim miejscu pobyt w okresie świątecznym wiąże się z wydaniem około 3,1-3,3 tysiąca złotych.

Z bardziej egzotycznych kierunków Rymkiewicz wymienił Maroko. W drugiej połowie grudnia spędzenie czasu w tym państwie to koszt około 2,5-2,7 tysiąca złotych za osobę przy zakupie pakietu lot plus tygodniowy pobyt.

red. / Polsatnews.pl