Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Oddziału Celnego Osobowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice w bagażu jednej z turystek znaleźli egzotyczne muszle. Kobieta nie zgłosiła, że je ma - przeszła korytarzem „Zielona linia - nic do zgłoszenia".

Wrocław. Egzotyczne pamiątki z wakacji

Turystka chowała w swojej walizce cztery okazy skrzydelnika olbrzymiego (Strombus gigas). Przewoziła je bez wymaganego zezwolenia, a jest to gatunek objęty ochroną na mocy Konwencji Waszyngtońskiej, zwanej CITES (ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).



W związku ze złamaniem przepisów muszle zostały zatrzymane, a sprawę przekazano do dalszego rozpatrzenia. Turystce grozi kara.

KAS przypomina, że przywóz z krajów trzecich na teren Unii Europejskiej okazów CITES jest możliwy tylko na podstawie wydanych wcześniej zezwoleń i świadectw. Brak takich dokumentów może zakończyć się karą grzywny, a nawet karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Skrzydelnik olbrzymi to gatunek ślimaka występujący w ciepłych i czystych wodach m.in. Morza Karaibskiego. Znany jest ze swej pięknej i twardej muszli o grubych ścianach. Ostrą krawędzią muszli potrafi zaatakować, często raniąc przeciwnika. Dawniej te muszle były środkiem płatniczym i wykonywano z nich biżuterię.

