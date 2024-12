Akcja służb na polskim statku. Znaleźli nielegalne substancje

134 kilogramy zabronionych środków przejęły brazylijskie służby. Odnaleziono je w kadłubie statku "Polsteam Łebsko", którego armatorem jest Polska Żegluga Morska. Pływa on jednak pod banderą Liberii. Co więcej, na jednostce znajdowała się również broń. To kolejny taki przypadek w ostatnim czasie - wcześniej problemy związane z działalnością karteli miała załoga jednostki "Jawor".