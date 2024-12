Sikorski grzmi. "Ingerencja w nasze wewnętrzne sprawy"

Szef polskiego MSZ wskazał, że Węgry, które udzieliły azylu poszukiwanemu Europejskim Nakazem Aresztowania Marcinowi Romanowskiemu, to kraj, który "na rzecz Putina blokuje funduszu na zbrojenie Ukrainy oraz grozi zablokowaniem przedłużenia sankcji na Rosję".

"Gorzej niż wstyd" - podsumował swój wpis Radosław Sikorski.

Radosław Sikorski wskazuje plany Orbana. "Romanowski nie będzie ostatnim"

W innym z zamieszczonych w sobotę wpisów, minister spraw zagranicznych przypomniał słowa węgierskiego premiera, który podczas konferencji stwierdził, że podobnych wydarzeń do udzielenia azylu Marcinowi Romanowskiemu spodziewa się więcej.

"Premier Orban prognozuje, że minister Romanowski nie będzie ostatnim PiS-owcem, który wybierze wakacje nad Balatonem. Lud internetowy ma faworyta" - napisał.

Tuż po ogłoszeniu decyzji w sprawie objęcia byłego wiceministra sprawiedliwości ochroną międzynarodową przez węgierski rząd, Sikorki ogłosił, że to "akt nieprzyjazny wobec Rzeczpospolitej Polskiej i zasad Unii Europejskiej".

Kolejnego dnia MSZ poinformowało, że polski ambasador w Budapeszcie został sprowadzony do Polski na bezterminowe konsultacje. Jego węgierski odpowiednik został natomiast wezwany do ministerstwa, gdzie otrzymał notę protestacyjną.

Bodnar podejmie działania, by sprowadzić Romanowskiego. "Odpowiedzialność państwa"

W piątkowym "Gościu Wydarzeń" prokurator generalny Adam Bodnar zapewnił, że podjęte zostaną działania mające na celu sprowadzenie Marcina Romanowskiego przed oblicze wymiaru sprawiedliwości.

- Na tym etapie trzeba podjąć te wszystkie działania, które są przewidziane mechanizmami dyplomatycznymi - wskazał.

Zapowiedział też kolejne działania, również te oparte na środkach wynikających z zapisów Traktatu o Unii Europejskiej. Stwierdził, że Romanowski podejrzewany jest o "popełnienie pospolitych przestępstw", a Rada Europy nie miała większych wątpliwości, by uchylić mu w tej sytuacji immunitet.

- To jest odpowiedzialność państwa polskiego, żeby robić wszystko co możliwe, aby go sprowadzić do Polski - podsumował Bodnar.