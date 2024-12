- Nie chciałbym, żeby to eskalowało na poziom premierów. Zależy nam, aby ten spór z Polską był utrzymywany na takim możliwym do zarządzania poziomie, dlatego nie powiem co sądzę o praworządności w Polsce - przekazał Viktor Orban. Węgierski premier zasugerował, że w nadchodzącym czasie kolejni politycy z Polski mogą otrzymać ochronę. W czwartek poseł PiS Marcin Romanowski otrzymał na Węgrzech azyl.