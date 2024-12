Główne błędy przy przyjmowaniu magnezu. Wystrzegaj się, by pomógł

Dobroczynny wpływ magnezu na organizm jest powszechnie znany. To jeden z najbardziej "wszechstronnych" mikroelementów, który poprawia funkcjonowanie układu nerwowego, mięśni oraz serca. Popularność suplementów zawierających ten pierwiastek stale rośnie, jednak ich przyjmowanie wymaga rozwagi. Nieodpowiednie stosowanie może przynieść więcej szkody niż pożytku.

Magnez odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia organizmu. Liczne badania dowodzą szerokiego zakresu jego pozytywnych właściwości.

Dobroczynny wpływ magnezu. Siła i lepszy sen

Osoby aktywne fizycznie z pewnością zainteresują wnioski płynące z artykułu opublikowanego w czasopiśmie "Journal of Bone and Mineral Research". Naukowcy z Uniwersytetu Wschodniej Anglii po analizie badań 2570 kobiet ustalili, że spożywanie większej ilości substancji przekłada się na większy przyrost mięśni i niższy ich ubytek wraz z wiekiem.

Inne badanie, opublikowane w czasopiśmie Sleep przez naukowców z Uniwersytetu Kolumbii w Nowym Jorku, dowodzi pozytywnego wpływu magnezu na jakość snu. W analizie wyników niemal 4000 uczestników stwierdzono, że regularne dostarczanie tego pierwiastka przekłada się na dłuższy i bardziej regenerujący sen.

Z kolei specjaliści z australijskiego szpitala królewskiego w Darwin w swoim artykule w "International Journal of Endocrinology" wskazują, że niedobór magnezu zwiększa ryzyko wielu przewlekłych chorób, takich jak:

cukrzyca,

osteoporoza,

astma,

choroba sercowo-naczyniowa ,

migrena.

Dodatkowo liczne badania potwierdzają, że odpowiednia suplementacja magnezu może zmniejszyć ryzyko depresji oraz wystąpienia stanów lękowych. Nie ma wątpliwości, że jest to pierwiastek niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Suplementujesz magnez? Na to uważaj szczególnie

Popularność suplementów magnezu stale rośnie, jednak ich nieodpowiednie stosowanie może prowadzić do niepożądanych skutków. Portal zdrowie.interia.pl zwraca uwagę na najczęstsze błędy związane z suplementacją.

Jak czytamy, pierwszym z nich jest wybór złej formy mikroelementu. Najlepiej przyjmować go w formie cytrynianu, glicynianu albo mleczanu magnezu. Charakteryzują się dalece większą przyswajalnością niż na przykład tlenek.

Nie zaleca się także suplementacji łączonej z zażywaniem leków. Specyfiki mogą wchodzić w interakcję. Niektóre medykamenty stosowane przy dolegliwościach żołądkowych czy ciśnieniowych (inhibitory pompy protonowej, diuretyki) mogą doprowadzić do niedoboru magnezu we krwi. Sam pierwiastek z kolei potrafi źle wpłynąć na działanie antybiotyków i specyfików stosowanych w leczeniu tarczycy. Dlatego nim się je połączy, należy skonsultować się z lekarzem.

Portal ostrzega też przed przedawkowaniem substancji. Konsekwencje mogą być przykre. To na przykład rozwolnienie i bóle brzucha. U osób mających problemy z nerkami efektem może być też arytmia serca.

Inny istotny czynnik, to sposób, w jaki przyjmujemy ten składnik mineralny. W ciągu doby należy przyswoić ok. 310-420 mg. Wieczorem, jeśli chcemy lepiej zasnąć i zrelaksować się, rano lub po posiłku, by skuteczniej wchłonąć dawkę.

