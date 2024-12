Donald Tusk zdecydował się na rozmowę z Viktorem Orbanem po tym, jak Węgry udzieliły azylu politycznego Marcinowi Romanowskiemu. Już po odbyciu rozmowy premier skomentował ją na platformie X.

Donald Tusk rozmawiał z Viktorem Orbanem

"Premier Orbán nie lubi rozliczeń. Powiedział mi to wprost, tłumacząc decyzję o azylu. Polityka jest prostsza, niż się niektórym wydaje" - napisał.

Wcześniej w sprawie wypowiedział się także sam Viktor Orban. Powiedział, że wie, że "była taka decyzja i tutaj jest procedura, i należy szanować tę procedurę". - To jest podzielone na takie bardzo szczegółowe, rygorystycznie zdefiniowane etapy - powiedział premier Węgier.

ZOBACZ: Orban zaprasza Netanjahu na Węgry. "Nakaz MTK nie będzie przestrzegany"

Orban powtórzył także swoje wcześniejsze słowa, że o udzieleniu azylu nie decydował i dowiedział się o wszystkim już po fakcie. Dodał, że to jeden z ministrów wydaje takie postanowienia, a decyzję ws. Marcina Romanowskiego podjął "po zapoznaniu się z materiałami". Zapowiedział też, że ochroną mogą zostać objęci wkrótce również inni politycy. - Nasza decyzja jest zgodna z praktyką międzynarodową i nie zdradzę tajemnicy, jeśli powiem, że uważam, że to nie będzie ostatnie takie wydarzenie - wskazał.

Węgry. Nie będzie azylu dla kolejnych polityków?

Szef węgierskiego rządu podkreślił, że jeżeli chodzi o "Polaków, którzy ubiegają się o azyl", to nie chciałby, żeby "to eskalowało na poziom premierów". - Zależy nam, aby ten spór z Polską był utrzymywany na możliwym do zarządzania poziomie, dlatego nie powiem, co sądzę o statusie praworządności w Polsce - podkreślił.

ZOBACZ: Viktor Orban o azylu dla Romanowskiego: To nie ostatnie takie wydarzenie



Viktor Orban powtórzył także, że stosunki między polskim rządem, a Węgrami nie wyglądają teraz dobrze - Nie chcemy, aby przeniosły się one na stosunki między naszymi państwami - uznał.

Zapytany, czy Daniel Obajtek także mógłby otrzymać azyl powiedział, że nie ma takich planów, ponieważ Obajtek jest europosłem - Mam przyjazne relacje z Mateuszem Morawieckim, a współpraca między naszymi frakcjami w Parlamencie Europejskim będzie bliższa - zapowiedział.