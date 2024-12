Polskie MSZ wezwie ambasadora Węgier

Do MSZ zostanie w piątek wezwany ambasador Węgier w Polsce, który otrzyma formalny protest strony polskiej w związku z przyznaniem azylu politycznego Marcinowi Romanowskiemu - podała PAP. Ponadto minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wezwał do Warszawy na konsultacje ambasadora RP na Węgrzech Sebastiana Kęcieka.

Jak czytamy w oświadczeniu MSZ, "decyzję rządu premiera Viktora Orbana o przyznaniu azylu politycznego Marcinowi Romanowskiemu, poszukiwanemu Europejskim Nakazem Aresztowania, uznajemy za akt nieprzyjazny wobec Rzeczypospolitej Polskiej i sprzeczny z elementarnymi zasadami obowiązującymi państwa członkowskie Unii Europejskiej".

Ambasador Węgier wezwany do MSZ

Zdaniem resortu kierowanego przez Radosława Sikorskiego "w szczególności jest to działanie sprzeczne z fundamentalną zasadą lojalnej współpracy w rozumieniu art. 4 ust 3 Traktatu o Unii Europejskiej". "Uzasadnienie tej decyzji rzekomymi prześladowaniami politycznymi jest obraźliwe dla obywateli i polskich władz" - ocenił.

ZOBACZ: Romanowski na Węgrzech, Obajtek reaguje: O jakiej sprawiedliwości mówimy?

Poinformowano, że "w reakcji na takie działanie zostanie dziś do MSZ wezwany ambasador Węgier w Polsce, który otrzyma formalny protest strony polskiej w powyższej sprawie". "Równocześnie Minister Spraw Zagranicznych zdecydował o wezwaniu do Warszawy na konsultacje Ambasadora RP na Węgrzech, Sebastiana Kęcieka" - dodano.

MSZ zwróciło uwagę, iż "przyznanie ochrony międzynarodowej w którymkolwiek z państw członkowskich UE nie zwalnia tego kraju z obowiązku wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania". "Decyzję w tym zakresie może podjąć jedynie niezależny i niezawisły sąd, gdyż ma ona wyłącznie wymiar prawny, a nie polityczny" - podkreśliło.

"Jeśli Węgry uchybią europejskim zobowiązaniom, Polska wystąpi także do Komisji Europejskiej o wszczęcie postępowania w sprawie Węgier zgodnie z art. 259 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej" - podsumowało MSZ.

ZOBACZ: Azyl na Węgrzech dla Marcina Romanowskiego. Prokuratura zabrała głos

Artykuł 259 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej mówi, że każde państwo członkowskie może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości, "jeśli uzna, że inne Państwo Członkowskie uchybiło jednemu z zobowiązań, które na nim ciążą na mocy Traktatów". Wcześniej sprawa powinna zostać rozpatrzona przez Komisję Europejską, która wydaje opinię. Obie strony mają prawdo do złożenia ustnych bądź pisemnych wyjaśnień.

Azyl dla Marcina Romanowskiego

W czwartek Bartosz Lewandowski, obrońca byłego wiceministra sprawiedliwości, poinformował, że "rząd Węgier uwzględnił wniosek posła Marcina Romanowskiego i udzielił mu ochrony międzynarodowej. Jak dodał, "jest to pierwszy przypadek przyznania polskiemu politykowi ochrony międzynarodowej w innym kraju po 1989 roku".

"Dr Marcin Romanowski zwrócił się do organów węgierskich o ochronę w związku z politycznie motywowanymi działaniami ze strony służb i Prokuratury Krajowej, co skutkowało m.in. bezprawnym pozbawieniem go wolności i naruszeniem prawa międzynarodowego. Dodatkowo przyczyną udzielenia ochrony była bezpośrednia ingerencja i wpływ polityków obecnej większości rządzącej w Polsce na prowadzone śledztwo, co wykazano dokumentami będącymi w posiadaniu posła Romanowskiego" - wyjaśnił adwokat.

ZOBACZ: Azyl dla Marcina Romanowskiego. Viktor Orban komentuje

Do sprawy odniósł się premier Węgier, który stwierdził, że nie zna szczegółów udzielania azylu.

Premier Węgier stwierdził, że nie zna szczegółów udzielenia azylu polskiemu politykowi. - Trwa proces prawny. On się musi toczyć. O co wam chodzi? Przecież dobrze jest prowadzony. Nie jestem stroną tego procesu - powiedział w rozmowie z dziennikarzami.

- Jedyne, co wiem, to, że relacje pomiędzy Polską a Węgrami nie są dobre, zwłaszcza po ataku ministra sprawiedliwości Polski na węgierski rząd - dodał.

WIDEO: "To jest problem systemowy". Były minister reaguje na materiał Polsat News Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka / PAP