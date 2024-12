- Przyjmujemy to do wiadomości i należy przypuszczać, że w momencie kiedy Europejski Nakaz Aresztowania trafi do systemu informacyjnego Schengen, może to nastąpić już jutro, strona węgierska odmówi przekazania pana Romanowskiego polskiej prokuraturze - powiedziała rzeczniczka Prokuratura Generalnego.

Azyl dla Marcina Romanowskiego na Węgrzech. Prokuratura: Nic innego polska prokuratura zrobić nie może

Zapytana o to, jakie - wobec aktualnej sytuacji - kolejne kroki może podjąć prokuratura, prok. Anna Adamiak stwierdziła, że wykonano już niezbędny ruch w postaci wystąpienia do sądu o Europejski Nakaz Aresztowania.

- Ten nakaz obowiązuje na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, także Węgry nie są jedynym państwem członkowskim UE - wskazała.

Prok. Adamiak przypomniała, że obecnie prokuratura oczekuje na decyzję Interpolu co do wdrożenia międzynarodowych poszukiwań na obszarze ponad 190 państw świata. - Prokuratura podjęła decyzję, natomiast decyzja władz węgierskich jest suwerenną decyzją władz węgierskich - orzekła.

- Polskie organy ścigania wszczęły międzynarodowe poszukiwania i oczekują na taką sytuację, że pan Romanowski w ramach tych poszukiwań zostanie zatrzymany i zostanie przekazany do Polski do postępowania prowadzonego przez polską prokuraturę. Nic innego polska prokuratura zrobić nie może - podsumowała rzeczniczka Prokuratora Generalnego.

Marcin Romanowski z międzynarodową ochroną na Węgrzech. "Nie może liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce"

Rząd Węgier uwzględnił wniosek posła Marcina Romanowskiego i udzielił mu ochrony międzynarodowej - poinformował w czwartek obrońca polityka, mecenas Bartosz Lewandowski. Jak wyjaśnił, "jest to pierwszy przypadek przyznania polskiemu politykowi ochrony międzynarodowej w innym kraju po 1989 roku".

"Dr Marcin Romanowski zwrócił się do organów węgierskich o ochronę w związku z politycznie motywowanymi działaniami ze strony służb i Prokuratury Krajowej, co skutkowało m.in. bezprawnym pozbawieniem go wolności i naruszeniem prawa międzynarodowego. Dodatkowo przyczyną udzielenia ochrony była bezpośrednia ingerencja i wpływ polityków obecnej większości rządzącej w Polsce na prowadzone śledztwo, co wykazano dokumentami będącymi w posiadaniu posła Romanowskiego" - wyjaśnił adwokat.

Lewandowski poinformował, że we wniosku wskazano, że "w celu rozpoczęcia kampanii ścigania oponentów politycznych w Polsce, w styczniu 2024 r. bezprawnie przejęto Prokuraturę Krajową".

"Przedstawiony organom węgierskim materiał w postaci licznie publikowanych wpisów i wypowiedzi przedstawicieli obecnej większości rządzącej, bezpośrednio świadczy o zaangażowaniu służb w zwalczanie członków partii opozycyjnych" - dodał.

"Ponadto dr Marcin Romanowski w swoim wniosku wskazał, że nie może liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce z uwagi na polityczne zaangażowanie części sędziów jawnie popierających obecnego Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara, jak również publicznie deklarujących konieczność dokonywania tzw. 'rozliczeń', a zatem skazywania polityków największej opozycyjnej partii w Polsce" - przekazał Lewandowski.