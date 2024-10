Od kilku dni przez media przetacza się debata, żeby wigilia Bożego Narodzenia stała się dniem wolnym od pracy. Ten pomysł ma swoich zwolenników, jak i przeciwników. O zdanie na ten temat w programie "Graffiti" zapytana została wiceszefowa Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.

- Na pewno wymaga to negocjacji politycznych. Jest to propozycja klubu Lewicy, moja szefowa pochodzi z tego klubu i popiera to rozwiązanie, natomiast będziemy się nad tym pochylać - skomentowała wiceminister pracy, rodziny i polityki społecznej. Odpowiadając na pytanie, czy popiera to rozwiązanie stwierdziła, że "warto skoncentrować się na tym, żeby wesprzeć polskie rodziny".

4 czerwca dniem wolnym od pracy? Aleksandra Gajewska przypomina

Aleksandra Gajewska przyznała, że to nie jedyny dodatkowy dzień wolny, jaki jest rozpatrywany. - Mamy też inne święta. Jest inicjatywa w tej chwili, żeby 4 czerwca też był dniem wolnym, musimy do tego pochodzić systemowo - oceniła.

.@AGajewska: Wolna Wiglia? Na pewno potrzeba rozmów politycznych, mamy też na stole pomysł na święto i dzień wolny - 4 czerwca. Trzeba systemo to uregulować. @marcinfijolek

Całość rozmowy: https://t.co/ovVwirMRKl pic.twitter.com/HdT7IlqH6J — Graffiti_PN (@Graffiti_PN) October 30, 2024

Oznacza to, że Rada Ministrów nie zapomniała o inicjatywie podjętej przed kilkoma miesiącami, kiedy w Nowej Hucie ruszyła zbiórka podpisów pod dokumentem, w którym postulowano uznanie 4 czerwca świętem państwowym i dniem wolnym od pracy.

ZOBACZ: Aleksandra Gajewska tłumaczy się ze słów o 800 plus

To inicjatywa Edwarda Nowaka, uczestnika strajków w ówczesnej Hucie im. Lenina.

4 czerwca 1989 roku odbyły się w Polsce pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne. Na pamiątkę tych wydarzeń już w 2013 ustanowiono Dzień Wolności i Praw Obywatelskich.