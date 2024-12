19-letni mężczyzna wtargnął do szkoły podstawowej w Zagrzebiu, stolicy Chorwacji i ranił nożem nauczyciela oraz kilkoro uczniów. Do szpitala trafiło pięć osób, a jedna zmarła na miejscu. Napastnik był kiedyś uczniem tej placówki. Premier kraju stwierdził, iż jest "przerażony" zdarzeniem.

Jak przekazuje chorwacka agencja prasowa Hina, do zdarzenia doszło tuż przed godziną 10:00 w szkole podstawowej w dzielnicy Precko w Zagrzebiu. Do placówki wszedł młody mężczyzna uzbrojony w nóż. Początkowo media przekazywały, że ma 15 lat, ale później okazało się, że to 19-latek.

Zagrzeb. Atak w podstawówce. "Zranił nauczyciela i uczniów"

Napastnik został już zatrzymany. Z nieoficjalnych doniesień portalu "Večernji list" wynika, że 19-latek jest byłym uczniem tej placówki. Miał wejść do przypadkowej klasy i zacząć atakować uczniów oraz nauczyciela. Osiem osób zostało rannych, obrażenia poniósł także napastnik. Jedna z uczennic zmarła na miejscu, miała siedem lat.

ZOBACZ: Pijany oficer SOP zaatakował ratowników. Usłyszał dwa zarzuty

"20 grudnia około godziny 9:50 w placówce oświatowej (...) młody mężczyzna zranił ostrym przedmiotem nauczyciela i kilku uczniów. Napastnik jest pod obserwacją policji. Rannym udzielono pomocy medycznej" - czytamy w oświadczeniu chorwackiego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Do szpitala trafiło pięć osób, w tym nauczyciel, którego obrażenia są bardzo poważne. Do placówki przewieziono także napastnika. Z oświadczenia służb wynika, że jego stan określany jest jako stabilny. Nie ujawniono jednak, co dokładnie mu się stało.

Premier Chorwacji: Wyrażamy żal i współczucie

Premier Andrej Plenković na początku piątkowym posiedzeniu rządu powiedział, że jest "przerażony" atakiem i że władze starają się ustalić dokładne okoliczności zdarzenia. - Wyrażamy nasz żal i współczucie rodzinom rannych dzieci ze szkoły podstawowej w Precko - powiedział.

ZOBACZ: 26-latek zaatakował auto. Kierowca podwiózł go na komisariat

Szkoła została ewakuowana, a przedstawiciele lokalnych władz zapewnili opiekę psychologiczną wszystkim, którzy tego tego potrzebują.

aba/wka / polsatnews.pl