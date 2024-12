W Warszawie pułkownik Służby Ochrony Państwa zaatakował i pobił ratowników medycznych, którzy zostali wezwani do udzielenia mu pomocy - poinformowała Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans". Policja przekazała, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Usłyszał dwa zarzuty.

W sobotę przed godziną 22:00 odebrano zgłoszenie, że przy ulicy Widok 22 na warszawskim Śródmieściu leży poszkodowany mężczyzna, który krwawił z nosa i głowy - przekazała Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie. Na miejsce zadysponowano zespół ratownictwa medycznego.

Pułkownik SOP zaatakował ratowników medycznych

Według stacji pogotowia poszkodowanym okazał się 48-letni pułkownik Służby Ochrony Państwa. Mężczyzna przyznał, że spożywał wcześniej duże ilości alkoholu, przez co się przewrócił i doznał obrażeń. Początkowo nie sprawiał problemu i współpracował z ratownikami. Przy próbie zmierzenia ciśnienia zaczął jednak zachowywać się agresywnie.

"Gdy jeden z ratowników chciał podłączyć mężczyznę do urządzenia, by zmierzyć mu parametry, w tym ciśnienie i saturację, a w tym samym czasie drugi zapytał go, gdzie mieszka, pacjent nagle zerwał się z noszy i zaczął być agresywny. Zaczął ubliżać ratownikom medycznym, a następnie kopał ich i okładał pięściami" - relacjonuje w mediach społecznościowych Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie.

Ratownicy wezwali pomoc. Przyjechały trzy inne zastępy ratowników i dwa radiowozy policyjne.



W rozmowie z polsatnews.pl oficer prasowy śródmiejskiej policji mł. asp. Jakub Pacyniak przekazał, że mężczyzna został zatrzymany. W chwili zdarzenia miał ponad 2 promile alkoholu. Usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej oraz znieważenia funkcjonariusza publicznego.

Wewnętrzne dochodzenie Służby Ochrony Państwa

Incydent potwierdził także rzecznik SOP płk. Bogusław Piórkowski. - Doszło do takiego zdarzenia, to jest nasz funkcjonariusz - powiedział w rozmowie z polsatnews.pl.

Rzecznik nie zdradził jednak szczegółów na temat zdarzenia oraz sprawcy. Powiedział, że prowadzone jest wewnętrzne dochodzenie i wciąż zbierane są w tej sprawie informacje.

- Wciąż zbieramy informacje, które do nas napływają. Nie sugerujemy się informacjami z mediów społecznościowych - dodał.