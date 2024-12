Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar i prokurator krajowy Dariusz Korneluk zabrali w piątek głos na temat azylu, który Węgry udzieliły Marcinowi Romanowskiemu. Pierwszy z nich podkreślił, że kwestia nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, z czym związane są zarzuty dla polityka PiS, jest przez niego "traktowana priorytetowo".

- Mamy do czynienia z sytuacją absolutnie bezprecedensową. To wszystko wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku miesięcy i myślę, że nikt z nas, kiedy zaczynało się to śledztwo, nie podziewałby się, że osoba podejrzana w tak poważnej sprawie będzie musiała uciekać na Węgry, aby chronić się przed odpowiedzialnością - powiedział Bodnar.

Marcin Romanowski na Węgrzech. Prokuratura o nowych zarzutach

- Nikt się nie spodziewał, że ta sprawa będzie wykorzystywana do budowania czy pogłębiania tych napięć, jeśli chodzi o relacje z Węgrami czy w ramach Unii Europejskiej - przyznał Bodnar.

ZOBACZ: Donald Tusk o azylu dla Romanowskiego. "Dziwne zdarzenia"

Następnie głos zabrał Korneluk, który zapowiedział, że Romanowski będzie miał postawione kolejne siedem zarzutów dotyczących "bardzo poważnych przestępstw". Jak wskazał, chodzi o przestępstwa natury kryminalnej, związane "z wydatkowaniem przez niego w sposób przestępczy środków z Funduszu Sprawiedliwości".

- Jako, że jest gromadzony materiał dowodowy w zakresie siedmiu kolejnych przestępstw, tym samym najpierw zostanie skierowany wniosek do polskiego parlamentu o uchylenie immunitetu w tym zakresie - zapowiedział Korneluk.

Prokurator krajowy przypomniał także, że za Romanowskim został wydany Europejski Nakaz Aresztowania (ENA). - W tej chwili to sąd węgierski będzie podejmował decyzje w zakresie ENA - powiedział.

Azyl na Węgrzech dla Marcina Romanowskiego. Adwokat wyjaśnia

Przypomnijmy: w czwartek Bartosz Lewandowski, obrońca byłego wiceministra sprawiedliwości, poinformował, że "rząd Węgier uwzględnił wniosek posła Marcina Romanowskiego i udzielił mu ochrony międzynarodowej". Jak podkreślił, to pierwszy przypadek przyznania polskiemu politykowi azylu w innym kraju po 1989 roku.

ZOBACZ: Polskie MSZ wezwie ambasadora Węgier

"Marcin Romanowski zwrócił się do organów węgierskich o ochronę w związku z politycznie motywowanymi działaniami ze strony służb i Prokuratury Krajowej, co skutkowało m.in. bezprawnym pozbawieniem go wolności i naruszeniem prawa międzynarodowego. Dodatkowo przyczyną udzielenia ochrony była bezpośrednia ingerencja i wpływ polityków obecnej większości rządzącej w Polsce na prowadzone śledztwo, co wykazano dokumentami będącymi w posiadaniu posła Romanowskiego" - stwierdził adwokat.

Ktoś pomagał Romanowskiemu w ucieczce? Poseł Lewicy zapowiada wniosek

W piątkowym "Graffiti" Polsat News poseł Tomasz Trela (Nowa Lewica) zapowiedział, że wystąpi z wnioskiem do prokuratury "żeby dokładnie sprawdziła, czy przez te 10 dni nikt z PiS na pewno nie pomagał panu Romanowskiemu, nie kontaktował go z administracją pana Orbana".

ZOBACZ: Azyl dla Marcina Romanowskiego. Viktor Orban komentuje

Parlamentarzysta przyznał, że w jego przekonaniu "Romanowski musiał mieć jakąś pomoc". - A od kogo? Tego, kto najlepiej zna Orbana: Morawiecki, może Ziobro, może Kaczyński. To prokuratura też powinna sprawdzić - podsumował polityk.

WIDEO: Mentzen nieugięty ws. sąsiada Polski. "Sprzeciwiam się" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nn/wka / Polsatnews.pl