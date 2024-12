Dmitrij Miedwiediew grozi brytyjskim dziennikarzom. Wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji zbulwersował artykuł zamieszczony w "The Times" w którym zabójstwo rosyjskiego generała przez Ukraińców nazwano "uprawnionym aktem obrony". "Bądźcie ostrożni! W końcu w Londynie dzieje się wiele rzeczy..." - napisał.

Dowódca rosyjskich wojsk ochrony radiochemicznej i biologicznej, gen. Igor Kiriłłow oraz jego asystent zginęli w wyniku eksplozji, do której doszło we wtorek rano w Moskwie.

Zamach na rosyjskiego generała

Według rosyjskich mediów do eksplozji bomby doszło przed budynkiem mieszkalnym na Prospekcie Riazańskim - drodze, która zaczyna się około siedem kilometrów na południowy wschód od Kremla. Jak podają moskiewscy śledczy, bombę o sile rażenia równej 200 gramom trotylu ukryto w skuterze elektrycznym - przekazały Meduza i agencja Reutera.

"Skuter z materiałami wybuchowymi został zdetonowany, gdy Kiriłłow i jego asystent wchodzili do domu przy Riazańskim Prospekcie w Moskwie" - poinformowała agencja Interfax-Ukraina.

Ta sama agencja podała, że zabójstwo wojskowego to operacja specjalna Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Kijów oficjalnie nie przyznał się jednak do organizacji zamachu.

Dzień wcześniej SBU wskazała rosyjskiego generała jako podejrzanego o spowodowanie masowego użycia zakazanej broni chemicznej przeciwko Siłom Obronnym Ukrainy.

"Urzędnik ten jest odpowiedzialny za masowe użycie zakazanej broni chemicznej przez raszystów (Rosjan - red.) przeciwko Ukraińskim Siłom Obronnym na wschodnim i południowym froncie Ukrainy. Na rozkaz Kiriłłowa od początku wojny na pełną skalę odnotowano ponad 4800 przypadków użycia amunicji chemicznej przez wroga" - napisano w komunikacie.

Miedwiediew grozi brytyjskim dziennikarzom

Sprawę zabójstwa generała opisał m.in. dziennik "The Times", który w artykule redakcyjnym stwierdził, że był to "uzasadniony akt obrony zagrożonego narodu".

Takie przedstawienie sprawy oburzyło Dmitrija Miedwiediewa, który zamieścił w mediach społecznościowych wpis z groźbami pod adresem brytyjskich dziennikarzy.

"Nie sposób zignorować publikacji w 'The Times'. Dranie w artykule redakcyjnym nazwali atak na gen. Kiriłłowa i jego asystenta 'uzasadnionym aktem obrony'" - napisał.

W dalszej części wpisu były prezydent Rosji stwierdził, że "zgodnie z tą logiką wszyscy urzędnicy państw NATO, którzy zdecydowali o pomocy wojskowej Ukrainie, są zaangażowani w wojnę hybrydową lub konwencjonalną przeciwko Rosji".

"(...) Wszystkie te osoby mogą i powinny być uważane za uzasadniony cel wojskowy dla państwa rosyjskiego i wszystkich rosyjskich patriotów" - stwierdził.

Podkreślił, że może to dotyczyć również "parszywych szakali z 'The Times'". "Logiczne? Jak najbardziej! Co oznacza, że należy być ostrożnym! W końcu w Londynie dzieje się wiele rzeczy..." - podsumował.

Zapowiedź odwetu. "Grozi nieunikniona zemsta"

Wcześniej, tuż po ataku, Miedwiediew obarczył odpowiedzialnością za zamach ukraińskie służby specjalne. "Próby zastraszenia naszego narodu, powstrzymania natarcia armii rosyjskiej i siania strachu są skazane na niepowodzenie" - stwierdził.

"Nazistom Bandery (władzom w Kijowie - red.), w tym najwyższym przywódcom wojskowo-politycznym znikającego kraju, grozi nieunikniona zemsta" - dodał.

W podobnym tonie wypowiedział się także przewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin. Jego wpis opublikowany został na oficjalnej stronie niższej izby rosyjskiego parlamentu.

"Kryminalny charakter reżimu w Kijowie jest oczywisty: jest to państwo terrorystyczne kierowane przez nielegalnego, nazistowskiego prezydenta. Wszyscy odpowiedzialni muszą ponieść zasłużoną karę" - podkreślił.

Kim był generał Igor Kiriłow?

Igor Kiriłłow urodził się w 1970 roku w Kostromie. Wykształcenie zdobywał w Wyższej Szkole Dowodzenia Wojskowego Obrony Chemicznej w Kostromie i Akademii Obrony Radiologicznej, Chemicznej i Biologicznej.



Od 1991 roku pełnił funkcję dowódcy plutonu w Zachodniej Grupie Wojsk w Niemczech. Następnie awansowany został na stopień dowódcy kampanii i dowódcy odrębnej brygady ochrony.

W kwietniu 2017 roku został powołany na stanowisko szefa Rosyjskich Sił Obrony Chemicznej Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

